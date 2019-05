Serie A | Udinese-Inter su DAZN | le curiosità

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) L’ha vinto sette delle ultime otto sfide diA contro l’; un successo bianconero completa il parziale. L’va in gol da nove partite contro l’inA (SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA SU): 23 reti nerazzurre nel periodo, 2.6 di media a match. L’ha vinto tutti gli ultimi cinque incontri diA in casa dell’(3 reti a partita di media), parziale in cui ha tenuto tre volte la porta inviolata. L’è imbattuta in casa da sei partite di campionato (4V, 2N): non arriva a sette di fila senza sconfitta da ottobre 2014. Nonostante l’sia imbattuta da cinque gare diA (2V, 3N), i nerazzurri hanno ottenuto un solo successo nei quattro incontri più recenti in campionato. Le ultime cinque trasferte dell’hanno visto in media 4.4 gol a incontro, dopo che nelle precedenti cinque la ...

SportRepubblica : Inter, con l'Udinese solito ballottaggio Icardi-Martinez - Barlafus2 : #Brescia in serie A #Udinese in B Sarebbe godopoli al 100% - giorgioz70 : RT @Redblack100x100: il #brescia in serie A e l'udinese in serie B magari -