Roma | Rolando ' ' il bruscolinaro' ' | cacciato dall' Olimpico | tifosi in rivolta

(Di giovedì 2 maggio 2019) Antonio Prisco Sta facendo clamore tra idie Lazio la storia di, venditore di noccioline e arachidi a cui non è più consentito l'accesso allo Stadioperchè senza licenzaIn attesa di conoscere gli esiti dell'ultima fase della stagione sportiva, sta facendo sempre discutere tra idie Lazio la storia di''il'', venditore di arachidi e noccioline a cui è stato vietato l'accesso allo Stadioperchè privo di licenza.Da cinquant'anni figura storica del tifono,è da sempre una persona di famiglia per igiallorossi e biancocelesti. Detto anche ''Nocciolina'', ''Gamberett'', ''Paguro'' si aggira ogni domenica in Curva Sud e in Curva Nord, durante le partite die Lazio con il suo sacco di iuta pieno di noccioline, arachidi e pistacchi per venderli agli spettatori in cambio di pochi ...

