Ora Berlusconi scherza L' abbiamo scampata

Milano - Berlusconi domenica torna a casa : "Pronto a campagna elettOrale" : Milano, 2 maggio 2019 - Sta procedendo "in modo ottimale" il decorso post operatorio di Silvio Berlusconi , ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo l'operazione di martedì per risolvere ...

Centrodestra : Berlusconi convalescente - Tajani apre campagna elettOrale : L'ottantaduenne Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele, dopo l'operazione di martedì, e nonostante la fretta avrà bisogno ancora di alcuni giorni prima di tornare in pista. Gelmini: da ...

Silvio Berlusconi - fonti dall'ospedale : 'Notte tranquilla - trasferito dalla terapia intensiva'. Come sta Ora : fonti dall' ospedale San Raffaele rivelano che Silvio Berlusconi ha passato una notte tranquilla . L'ex premier e leader di Forza Italia è anche stato trasferito dalla terapia intensiva in degenza , ...

MigliOrano condizioni salute Berlusconi : 12.23 L'ex premier e leader di Forza Italia, Berlusconi, ha passato una notte tranquilla ed è stato trasferito dalla terapia intensiva in degenza nella sua stanza. Berlusconi,che è ricoverato da martedì all'ospedale San Raffaele, è stato operato per risolvere un'occlusione intestinale. Non è ancora chiaro quando verrà dimesso.A quanto si apprende potrebbe resterà in ospedale per qualche giorno.

I medici bloccano la campagna elettOrale di Berlusconi : I medici sconsigliano a Berlusconi di concludere la campagna per le europee Madrid, 2 mag - (Agenzia Nova) - I medici dell’ospedale San Raffaele di Milano hanno sconsigliato a Silvio Berlusconi di concludere la campagna elettorale per le europee dopo averlo operato d’urgenza per un’occlusione inte

Berlusconi dopo l'operazione d'urgenza - decorso positivo - ma dubbi sul rientro nel finale della campagna elettOrale : Sarà dimesso nei prossimi giorni dopo l'intervento di urgenza all'intestino. Uno stop forzato potrebbe pesare nel finale della corsa elettorale

Berlusconi operato - i medici rassicurano : “Sta bene - ma dovrebbe rinunciare a campagna elettOrale” : Le condizioni di Silvio Berlusconi, dopo l'intervento per un'occlusione intestinale, sembrano essere in miglioramento. Il suo medico, Alberto Zangrillo, rassicura sulla salute del leader di Forza Italia ma gli sconsiglia di proseguire la campagna elettorale per le europee, pur sapendo che alla fine "deciderà lui".Continua a leggere

Silvio Berlusconi operato per occlusione intestinale. 'Ora sta bene' - : Silvio Berlusconi è stato operato per occlusione intestinale. Una nota diffusa in serata ha fatto sapere che l'intervento è riuscito ed è risolutivo. Il Cavaliere potrebbe essere dimesso nei prossimi ...

Berlusconi ricoverato per una colica renale : “Ma non intende interrompere la campagna elettOrale” : Silvio Berlusconi è ricoverato da questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dove tra i primari c’è il professore Roberto Zangrillo, da anni suo medico personale. Il leader di Forza Italia è arrivato in ospedale alla periferia Est di Milano direttamente dalla sua residenza di Arcore e a bordo di un’ambulanza. Per un problema di privacy la ...

Silvio Berlusconi - ricoverato al San Raffaele per una colica renale : vuole continuare la campagna elettOrale : Momenti di apprensione per Silvio Berlusconi che questa mattina è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex premier si è sottoposto alle cure per una colica renale acuta, secondo quanto riferiscono fonti di Forza Italia. Il Cav avrebbe comunque garantito la sua presenza, in attesa c

Pensioni ultima Ora : minime a 1000 euro per tutti - Berlusconi rilancia : Pensioni ultima ora: minime a 1000 euro per tutti, Berlusconi rilancia Pensioni ultima ora: le misure approvate dal Governo, l’attività dell’esecutivo e le condizioni del Paese. Sono alcuni elementi ricorrenti di ogni campagna elettorale. Non sfugge a questa regola la campagna elettorale in corso per le elezioni europee. Pensioni ultima ora, Berlusconi in campagna elettorale per le elezioni europee Con l’intento di ...

Berlusconi : "Salvini? Illusione ottica. Ma Ora stacchi la spina al governo" : Mentre il governo gialloverde è sempre più in difficoltà e gli screzi sono all'ordine del giorno, Silvio Berlusconi punta dritto al vice premier leghista, Matteo Salvini.In un'intervista al Foglio, infatti, spiega che "se la Lega non staccherà la spina sarà corresponsabile dei disastri di un governo che ci sta trascinando nel baratro". Il Cav è netto e non ha dubbi. Berlusconi, quindi, fa un appello a Matteo Salvini affinché stacchi la spina dal ...