Music Inside Rimini | al via la quarta edizione

finanza.lastampa

(Di giovedì 2 maggio 2019) Saranno realizzati infatti speciali Virtual Show, ovvero spettacoli di luci, video e effetti speciali, e Virtual Check, durante i quali sarà data la possibilità di toccare con mano le diverse ...

LeadingTechnolo : Stiamo cercando Producer che rappresentino @KaliAudio in Italia. Passa a trovarci al #MIR2019 e scopri come. Music… - TecnoconfEU : Mancano solo 3 giorni al Music Inside Rimini la #fiera delle #tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacol… -