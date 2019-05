Inps - Tridico : "Impegno a lavorare a forma di reddito minimo" : Con questa riduzione aumenterebbe l'occupazione", aveva detto lo scorso aprile durante la lezione inaugurale dell'anno accademico 2018-2019 del Master in Economia della Sapienza, dal titolo: "Le ...

Oibò! L’Inps che vuole Tridico è un ente assistenziale callejero : Roma. Da quando è stato designato da Luigi Di Maio commissario delL’Inps in attesa di divenirne presidente (nomina non ancora ratificata, ma il Fatto Quotidiano lo promuove egualmente), Pasquale Tridico dedica tutto se stesso ad una causa: dimostrare che il reddito di cittadinanza non è il mezzo flo

Inps - Tridico : 'Reddito di cittadinanza - 950mila domande in due mesi' - : Il presidente dell'Istituto di previdenza, intervistato dal Fatto Quotidiano, promuove come un successo le domande arrivate finora. Annuncia un camper itinerante contro la povertà e su Quota 100 dice: ...

Inps - il presidente grillino Pasquale Tridico : "Hanno avuto 40 euro - con Giulio Tremonti..." : Hanno fatto meglio di Giulio Tremonti, secondo Pasquale Tridico. Il presidente dell'Inps, in una intervista a Il Fatto quotidiano, entra nel merito del reddito di cittadinanza: "Le domande di reddito di cittadinanza sono 950.000 in meno di due mesi. Per il Rei, nel primo mese erano solo 80.000. C'è

Inps - Tridico aumenta dirigenti di prima e seconda fascia : di Vittorio Riccioni All'Inps aumentano le posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia che passano rispettivamente da 40 a 43 e da 424 a 445. E' quanto prevede -apprende l'Adnkronos- la nuova ...

Reddito : Tridico - operatrice sito Inps in ospedale per stress : "Non è una stagista malpagata, come scriveva un quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione". A dirlo il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, tornato sulle ...

[Il punto] Il presidente dell'Inps Tridico chiede scusa e risponde : "Attenzione ai post falsi. Ecco cosa abbiamo fatto finora" : Ieri l' Inps ha sopportato gli strali dell'opinione pubblica e dei media per le risposte, talvolta piccate, fornite ai cittadini sulla pagina Facebook " Inps per la famiglia " dai suoi funzionari. ...

Reddito di cittadinanza - consegnate le prime card. E il presidente Inps Pasquale Tridico si scusa : consegnate alle Poste le prime card attraverso cui verrà erogato il Reddito di cittadinanza ai beneficiari della misura: sulle tessere consegnate viene già caricato l'importo mensile. Intanto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, si scusa per la gestione della pagina social 'Inps per la famiglia' e per le risposte sul Reddito che hanno suscitato polemiche nelle ultime ore.Continua a leggere

Inps - il grillino Tridico peggio di Bertinotti : drammatica svolta comunista sulle pensioni : Solo qualche giorno fa l' Ocse ha certificato che l' Italia si conferma uno dei posti del mondo dove cuneo fiscale e costo del lavoro sono più elevati. Misurando la differenza tra gli oneri sostenuti dal datore di lavoro e quello che arriva effettivamente nelle tasche del dipendente, dopo aver sottr

Così l'Inps "privilegia" l'uscita con quota 100. Ed è già bufera su Tridico : La grande corsa dell 'Inps su quota 100 è inziata. L'istituto di previdenza sociale guidato da Pasquale Tridico adesso ha un obiettivo chiaro: erogare una valanga di assegni ai pensionati quotisti ...