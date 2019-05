Game of Thrones | secondo noi ora Daenerys rischia di fare una brutta fine

wired

(Di giovedì 2 maggio 2019) 2ATTENZIONE: spoiler sul terzo episodio dell’ottava stagione diof“What is dead may never die”. Ci ha pensato il Re della notte a smentire il motto di casa Greyjoy, uccidendo Theon al termine di un episodio dal quale molti fan diofsi aspettavano una maggiore carneficina. Almeno tra i personaggi principali.Invece ci hanno lasciato solo, si fa per dire, Jorah Mormont, spirato tra le braccia della sua khaleesi, e la cugina Lyanna, stritolata dal gigante non morto Wun Wun. E poi Melisandre, ricomparsa nel terzo episodio dell’ultima stagione per infiammare le spade dei Dothraki. Oltre che per dare coraggio ad Arya Stark per sconfiggere il Re della notte. Inla prima vittima eccellente della battaglia di Winterfell, il lord comandante dei Guardiani della notte, Eddison Tollet.Ora, che Theon non ce l’avrebbe fatta lo ...

