Don Matteo compie 20 anni | via alle riprese con Terence Hill

Don Matteo 12 anticipazioni - novità in arrivo nella nuova stagione : anticipazioni Don Matteo 12, prime novità sulla nuova stagione in arrivo Prime news e anticipazioni di Don Matteo 12! La fiction Rai più amata dagli italiani tornerà presto sui nostri teleschermi. Presto relativamente parlando, perché le puntate della nuova stagione andranno in onda il prossimo anno. Nulla di confermato al momento, ma se dovesse accadere come […] L'articolo Don Matteo 12 anticipazioni, novità in arrivo nella nuova stagione ...

Don Matteo 12 - per l'ultima stagione è rivoluzione. La Rai cambia faccia a Terence Hill : Don Matteo, la serie più longeva, 20 anni dal primo ciak nel 1999, e più amata della televisione italiana si prepara a registrare gli episodi della nuova stagione con al centro il sacerdote investigatore interpretato da Terence Hill. "Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà l'ultima stagio

Don Matteo 12 : al via le riprese. Cambia il formato : episodi da 100 minuti (e non più da 50) in onda su Rai 1 nel 2020 : Don Matteo A vent’anni dal primo ciak (era il 1999), Don Matteo torna sul set. Sono iniziate le riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio e Alexis Sweet e prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, la cui messa in onda è prevista nel 2020. Terence Hill, dunque, torna a vestire i panni del parroco più popolare d’Italia, insieme a Nino Frassica, nel ruolo del Maresciallo Cecchini, e ...

Don Matteo - al via le riprese della nuova stagione in tv nel 2020 (con meno episodi) : Don Matteo 12 su Rai 1 nel 2020. Iniziate le riprese a Spoleto ma dopo vent’anni cambia formato Era il 1999 quando a Gubbio iniziavano le riprese della prima stagione di Don Matteo con Terence Hill nei panni del prete detective e Nino Frassica in quelli del maresciallo Cecchini. E il fenomeno degli ascolti italiani, torna sul set ma cambia formato. La nuova stagione che arriverà in tv soltanto nel 2020 (a 2 anni di distanza dalla ...

Don Matteo 12 : al via le riprese. Dieci puntate da 100 minuti su Rai 1 nel 2020 : Don Matteo A vent’anni dal primo ciak (era il 1999), Don Matteo torna sul set. Sono iniziate le riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio e Alexis Sweet e prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, la cui messa in onda è prevista nel 2020. Terence Hill, dunque, torna a vestire i panni del parroco più popolare d’Italia, insieme a Nino Frassica, nel ruolo del Maresciallo Cecchini, e ...

Don Matteo 12 : iniziate le riprese della nuova stagione in onda nel 2020 : Don Matteo sta per tornare. La Fiction di Rai campione di incassi, batte il primo ciak della nuova stagione, in arrivo nel 2020.

Don Matteo 12 - via alle riprese (ma cambia il formato) : Novità in arrivo per Don Matteo 12. A vent'anni dal ciak della prima stagione avvenuta nel 1999, la serie tv più longeva della Lux Vide (e la più popolare della tv italiana) si prepara a sfornare nuovi episodi, con al centro sempre il sacerdote interpretato da Terence Hill. Episodi che vedremo in onda nel 2020 su Raiuno.Spoleto sarà ancora una volta la location delle storie che, per il secondo anno consecutivo, coinvolgeranno anche il ...

Don Matteo. Dal 20 maggio le riprese ma sarà l’ultima stagione : Si parte. Inizieranno il 20 maggio le riprese di Don Matteo 12. Terence Hill sarà sul set per diversi mesi.

Don Matteo 12 - le riprese iniziano a maggio : Le riprese della dodicesima e molto probabilmente ultima stagione della fiction Don Matteo inizieranno nella città di Spoleto a maggio

Don Matteo - Nathalie Guetta shock : “Ho visto l’inferno vicino casa” : Nathalie Guetta di Don Matteo fa una confessione drammatica: “Ho visto l’inferno…” Ha deciso di raccontare sulle pagine del settimanale DiPiùTv la bruttissima esperienza vissuta la settimana scorsa Nathalie Guetta, storica protagonista della seguitissima fiction di Rai1 Don Matteo, nonché ex concorrente di Ballando con le stelle che, proprio nella rivista succitata, ha raccontato di aver assistito in prima persona ...