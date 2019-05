blogo

(Di giovedì 2 maggio 2019)Le Iene si dissociano dall’ex. Ildi Italia 1 allontana fin da subito ogni collegamento trae la trasmissione che lo vide tra gli inviati fino alla fine del 2017.La precisazione arriva in seguito alla diffusione di manifesti elettorali in vista delle Europee del 26 maggio che vedono lo stessodi neroe con l’appellativo di “”. Immediata dunque la reazione della redazione: “Noi non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri,rimetti la divisa nell’armadio”. Il giornalista catanese seguì in prima persona la vicenda legata a Fausto Brizzi, per poi mollarla quando decise di candidarsi in Parlamento con il Movimento Cinque Stelle. Un’avventura terminata male, che però vedrà un nuovo tentativo con la corsa per la conquista di un seggio a Strasburgo.condi "". Il ...

redazioneiene : Giarrusso si fa campagna elettorale sfruttando Le Iene? Gli chiediamo di chiudere la divisa nell’armadio! - LucaCarcano1 : Giarrusso fa campagna elettorale sfruttando Le Iene? Con i migliori auguri gli chiediamo di chiudere la divisa nell… - tvblogit : Dino Giarrusso candidato con vestito e brand di 'iena'. Il programma: 'Noi non c'entriamo… -