Conte ha chiesto le dimissioni di Armando Siri

Salvini : "Si sciacqui la bocca chi accosta Lega alla mafia. Conte non ha chiesto dimissioni di Siri" : Matteo Salvini stamani ha parlato in conferenza stampa dal Viminale dopo una riunione su sicurezza, terrorismo, estremismo islamico e immigrazione, ma ovviamente è stato chiamato a rispondere anche dei temi più caldi del momento ossia le liti in seno al governo tra caso Siri e "salva Roma".Rispondendo alle richieste di dimissioni di Armando Siri, indagato per corruzione, Salvini ha detto:"Non accostate mai il mio nome e quello ...

Siri indagato - Salvini : “Si sciacqui la bocca chi accosta Lega e mafia. Conte? Non mi ha chiesto sue dimissioni” : Le richieste del Movimento 5 stelle di un allontanamento del leghista Armando Siri, indagato per corruzione? Non se ne parla per Matteo Salvini, che continua a blindare il suo sottosegretario. “Chi parla di Lega si sciacqui la bocca, con la mafia non abbiamo nulla a che vedere”, si difende il leader del Carroccio. Che continua a ripetere le formule di rito, senza cedere, né entrare nel merito dell’inchiesta: “Abbiamo fiducia nella ...

