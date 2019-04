Ponte del Primo Maggio | milioni in viaggio

Mazara del Vallo - colpisce la moglie con 55 coltellate poi si butta da un Ponte : arrestato : A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Guglielmo Norrito, 44 anni, ha pugnalato la moglie ben 55 volte, riducendola in fin vita. Poi, credendo fosse morta, ha chiamato la sorella e si è lanciato da un cavalcavia facendo un volo di 10 metri e fratturandosi gli arti inferiori. È stato arrestato per tentato omicidio. La vittima versa in gravi condizioni.Continua a leggere

Alla Camera si discute il taglio dei parlamentari - ma l'aula è vuota per il Ponte del Primo Maggio : A Montecitorio si discute della legge taglia-onorevoli, ma la Camera è deserta. Erano appena una quindicina i deputati che ieri erano presenti in aula per l'inizio della discussione della riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano:Insomma, in molti hanno fatto il ponte del Primo Maggio anche se domani c'è aula, così come giovedì e venerdì. Ma il deputato ...

Crollo del Ponte sul Po - 10 anni dopo risarcimenti minimi. Rinaldi : "Il mio incubo" : San Rocco al Porto , Lodi,, 29 aprile 2019 - «dopo 10 anni il Crollo del ponte sul Po per me resta un incubo. Ci ripenso continuamente. Ma vedo che succede sempre la stessa cosa, a Genova dopo il ...

Bergamo - birrificio annuncia le ferie con foto del Morandi : “Siamo chiusi - Ponte anche per noi”. Polemiche sui social : “Questo sabato siamo chiusi, ponte anche per noi!! A presto!!” e sotto la foto-simbolo del camion sul ciglio del ponte Morandi di Genova che è crollato il 14 agosto scorso uccidendo 43 persone. È il post comparso sulla pagina Facebook del birrificio artigianale Adda di Brembate, in provincia di Bergamo. Una trovata che ha suscitato grande sdegno sui social, dove il post è diventato presto virale scatenando molte Polemiche, con ...

Ciclismo : 80° Giro dell'Appennino dedicato alle vittime del Ponte Morandi : Sarò un Giro dell'Appennino molto particolare quello che si correrà oggi da Novi Ligure a Genova, visto che la gara, per la prima volta transiterà a fianco di quel che resta del Ponte Morandi, in Via ...

Ponte Morandi. Il modello organizzativo Aspi prevede che la manutenzione sia responsabilità dei tecnici : Dalle carte del processo sulla strage del viadotto di Acqualonga spunta un dossier che scarica tutte le responsabilità per la manutenzione e la prevenzione dei rischi sui tecnici delle Direzioni territoriali. Un documento salva-manager: questi rispondono agli azionisti delle scelte strategico-finanziarie, ma la sicurezza dipende dai tecnici e solo su questi devono ricadere i problemi giudiziari dopo un disastro. La cosa, ovviamente, rischia di ...

Napoli - un lungo Ponte di divertimenti e spettacoli : ecco tutti gli eventi del weekend : Tante idee per trascorrere questo lungo ponte, fra spettacoli, escursioni e divertimento. Ne proponiamo alcune. Questa sera al museo del Sottosuolo (piazza Cavour 34), ?Concerto...

Da domani la nuova stagione del Teatro Comunale "Idelfonso Nieri" di Ponte a Moriano : Una proposta brillante per questa nuova stagione che vede prime assolute e spettacoli di alta qualità. Si parte domani per La serata del buonumore con l'opera ' Camera con crimini " di Sam Bobrick e ...

Weekend del Ponte - meteo ‘da paura’. Addio al caldo : tornano acqua e freddo : Il 25 aprile appena passato è stato uno dei più caldi di sempre. In tantissimi hanno deciso di trascorrerlo fuori, tra una scampagnata e una passeggiata. Per qualcuno poi, è stato “fin troppo caldo” rimpiangendo la pasquetta uggiosa e incerta. Ecco, per loro e solo per loro, le previsioni del Weekend non saranno poi così terribili, visto che sta arrivando una perturbazione. Le prime avvisaglie sono attese già da oggi Venerdì 26, poi tra Sabato e ...

Benzina - boom di rincari alla vigilia del Ponte : in autostrada 2 euro al litro : Benzina, è stangata per gli automobilisti italiani. Dopo l'inasprimento delle sanzioni Usa all'Iran e le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi...

Cinema - i film da vedere nel Ponte del 25 aprile. C'è 'Avengers : Endgame'. I trailer : Un giovane studente vittima di bulli trova per caso la spada Excalibur e, quando la estrae, risveglia senza volerlo un'antica minaccia per il mondo: dovrà risolvere il problema. 'Il ragazzo che ...

Previsioni Meteo Lombardia : Ponte del 25 Aprile all’insegna del maltempo : “Una vasta area di bassa pressione sull’Europa Occidentale determina tempo instabile fino a venerdì con frequenti annuvolamenti, precipitazioni e rinforzi del vento. Seguiranno condizioni di variabilità: sabato e lunedì ampi tratti soleggiati e scarsa probabilità di precipitazioni, domenica probabili rovesci, soprattutto sulla parte orientale della regione. Temperature in graduale calo nei valori minimi, senza importanti variazioni ...

Benzina - Coldiretti : “Vera e propria stangata sui 6 - 5 milioni di italiani in viaggio per il Ponte del 25 aprile” : Con il caro-Benzina arriva una vera e propria stangata sui 6,5 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 25 aprile, con i prezzi alla pompa che sulle autostrade arrivano anche a superare i 2 euro al litro. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i rincari dei prezzi dei carburanti legati alle tensioni scatenate dalla questione Usa/Iran sui mercati petroliferi internazionali. L’aumento non solo colpisce il turismo nel grande esodo ...

Benzina oltre i 2 euro al litro - la rapina del Ponte : da Milano a Napoli - una mazzata : Aumento folle del prezzo della Benzina, in concomitanza con il ponte del 25 aprile. Dopo l'inasprimento delle sanzioni degli Stati Uniti all'Iran e con le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio sono salite, dunque anche quelle dei prodotti petroliferi. Ma in particolare sulle autostrade i rinc