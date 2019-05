sport.tiscali

(Di mercoledì 1 maggio 2019) ANSA, - ROMA, 1 MAG - Sara' sottoposto aJan, dopo l'infortunio di ieri nella semifinale d'andata tra Tottenham e Ajax. Il difensore belga si era scontrato con il suo ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Per Vertonghen controlli neurologici Belga del Tottenham: 'non è andata come volevo, ma ora a posto' - ansacalciosport : Per Vertonghen controlli neurologici. Belga del Tottenham: 'non è andata come volevo, ma ora a posto' | #ANSA - _logica_mente_ : RT @NonEvoluto: #TottenhamAjax Il bellissimo gesto dell'arbitro spagnolo #MateuLahoz che prima si assicura che #Vertonghen stia bene, poi g… -