Meteo Protezione Civile domani | instabilita' dal pomeriggio specie al Nord

Meteo 1 Maggio : instabilita' pomeridiana nelle zone interne - ecco il bollettino della Protezione Civile : La giornata di domani, Mercoledì 1 Maggio, sarà caratterizzata da condizioni di instabilità a evoluzione diurna (quindi soprattutto nelle ore pomeridiane) nelle zone interne del centro-sud. Tempo...

Protezione Civile : domani allerta Meteo su Roma e Lazio : Roma – Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni temporalesche. I fenomeni previsti saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Si susseguiranno dalla mattinata di domani, mercoledi’ 1 maggio, ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : forti venti su tre regioni : L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di sabato 27 aprile, venti forti settentrionali con raffiche di burrasca su Piemonte...

Meteo Protezione Civile domani : impulso freddo e perturbato - piogge e temporali su molte regioni : Un nuovo impulso freddo e instabile si getterà domani nel Mediterraneo e apporterà un guasto del tempo sull'Italia. Saranno in particolare le regioni di Nord-Est e quelle centrali a vedere piogge e...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : piogge e temporali in arrivo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una vasta saccatura atlantica si estende dalle isole britanniche fino alla Spagna, determinando intensi flussi di correnti umide e instabili sul Mediterraneo Centro-occidentale e sull’Italia, con nubi e precipitazioni sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana. Nella giornata di domani il transito di una perturbazione porterà precipitazioni su tutto il Centro/Nord, più intense e persistenti sui settori ...

Allerta Meteo Vicenza : previsti temporali - la Protezione Civile monitora la situazione : Oggi pomeriggio e nelle ore centrali di domani, come comunicato dal Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, sono previsti fenomeni temporaleschi che a Vicenza potrebbero creare problemi alla rete di drenaggio delle acque piovane. Per questo motivo la Protezione Civile comunale, che monitora l’evolversi della situazione, riferisce una nota, “ha invitato Aim e Viacqua a verificare la pulizia delle ...

Il bollettino Meteo della Protezione Civile per Giovedi' 25 Aprile : Nella giornata di domani il tempo si mostrerà generalmente stabile sulla penisola, tuttavia rovesci e temporali sparsi potranno interessare nuovamente il Nord Italia, specie nelle ore pomeridiane....

Meteo Protezione Civile domani : maltempo al nord - stabile al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa al nord Italia, mentre al centro-sud il tempo sarà generalmente stabile e con temperature in aumento grazie all'arrivo di aria mite...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione Civile : forte maltempo in 8 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo -La vasta area depressionaria, posizionata sul Mediterraneo occidentale, convoglia sull’Italia flussi umidi ed instabili responsabili, oltre che dell’intensificazione del vento, anche dell’incremento delle precipitazioni, sotto forma di rovescio o temporale, sulle Regioni settentrionali e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Maltempo - Allerta Meteo della protezione civile per Pasquetta : Pasquetta con l'Allerta meteo in tre Regioni, il bollettino della protezione civile avverte che quella in arrivo sull'Italia è una pioggia davvero particolare. Arrivano sull’Italia flussi umidi e instabili che porteranno Maltempo su gran parte del Centro-Sud. Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla tarda mattinata di lunedì 22 aprile. Vventi forti o di burrasca ...

Allerta Meteo Pasqua e Pasquetta - nuovo avviso della Protezione Civile : burrasca di scirocco al Centro/Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La vasta area depressionaria posizionata tra la penisola iberica e l’Africa settentrionale, sta convogliando sull’Italia flussi umidi e instabili responsabili dell’intensificazione della ventilazione in atto sulle due isole maggiori che, nelle prossime ore, interesserà anche gran parte del Centro/Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Castellammare - Vento e pioggia a Pasquetta - addio al pic nic : scatta l'allerta Meteo della Protezione Civile : Sarà un lunedì di Pasquetta senza pic nic in montagna o al mare per i tanti cittadini stabiesi. Pessime notizie dal meteo che prevede pioggia e Vento per la giornata di domani. In particolare le ...

Meteo Sicilia : burrasca nel Ragusano - attivato presidio di Protezione civile : E’ stata segnalata, per le prossime ore, dal bollettino regionale di Protezione civile, una possibile criticità in evoluzione per venti da forti fino a burrasca provenienti dai quadranti sud-orientali e significative mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sud orientale. Per le possibili condizioni Meteo avverse segnalate, il sindaco di Ragusa ha attivato il presidio territoriale di Protezione civile per il monitoraggio delle aree a ...