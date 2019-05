1 maggio | al via il concertone di Taranto con le battaglie sul clima Lo striscione

Al via il concerto primo maggio. Ambra 'Diritti - lavoro e Europa' : Sulle note di Battiato e il suo Centro di gravità permanente , mixata con Bella ciao, salgono sul palco Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, presentatori dell'edizione 2019 del concerto. 'Ricordiamoci il ...

1 maggio - a Torino nuove cariche contro i No Tav in via Roma : nuove cariche della polizia nei confronti dei manifestanti No Tav al corteo del Primo maggio a Torino. In via Roma gli agenti sono nuovamente venuti in contatto con manifestanti con le bandiere contro ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 6-12 maggio 2019 : Silvia sposerà Zavala! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio 2019: Silvia sceglie di sposare Zavala! Inigo e Flora si tradiscono a vicenda Anticipazioni Una Vita: Silvia decide di sposare Zavala, gettando il colonnello Valverde nello sconforto. Inigo si innamora di Leonor mentre Flora e Liberto trascorrono dei momenti molto dolci insieme… Blanca rifiuta Samuel per l’ennesima volta, mentre Ursula tesse un pericoloso ...

Primo maggio - festeggiarlo in Italia è una contraddizione. E c’è una sola via d’uscita : Tempi duri per la festa del 1° maggio in Italia. Tempi duri per i lavoratori, durissimi per il lavoro. Nonostante la Costituzione (art.1), nonostante le organizzazioni sindacali Italiane siano tra le più ricche e diffuse dell’Europa civile, il 1° maggio si è trasformato in poco più di un concerto rock di basso livello, e non senza polemiche. Mancano i lavoratori (tanto terziario, secondario in crisi) e soprattutto manca il lavoro. Non mancano ...

Primo maggio - tensione sotto i portici : la polizia sbarra l'accesso a via Po ai No Tav : Il corteo del Primo maggio a Torino è partito poco dopo le 9,30 da via Po. In testa i candidati alla presidenza della Regione, Alberto Cirio e Sergio Chiamparino, e con loro la sindaca Chiara ...

Via al maggio alassino : Dotata di un'ottima acustica è stata ristrutturata come spazio polifunzionale con un calendario di iniziative che si susseguono nell'intero arco dell'anno: mostre, spettacoli, concerti e conferenze. ...

Oculus Quest e Oculus Rift S : al via i pre-order con le spedizioni che partono il 21 maggio : Ieri è iniziato l'F8 e Oculus è felice di annunciare che le spedizioni di Oculus Quest e Rift S cominceranno ufficialmente il 21 maggio! Oculus Quest, il primo sistema di gioco VR all-in-one di Oculus, offre la completa libertà di movimento. Per coloro che possiedono un PC Windows 10 e una scheda grafica adatta ai giochi per PC, Rift S include alcuni tra i contenuti più coinvolgenti che la realtà virtuale può offrire. Scegliete il visore che più ...

Foggia : l'arte del riciclo a 'Libando - viaggiare mangiando' Sesta edizione dal 3 maggio : ... Puglia Promozione, Provincia di Foggia, Federturismo Confindustria, Symbola e Università degli Studi di Foggia " creando occasioni di condivisione e stimolando momenti di riflessione sull'economia ...

Ponte del Primo maggio : milioni in viaggio : Lo scorso fine settimana ci sono state nuove partenze. Sono saliti così ad oltre 5 milioni gli italiani che hanno

Buon 1 maggio 2019 : auguri - frasi e immagini da inviare su Whatsapp : Buon 1 maggio 2019: auguri, frasi e immagini da inviare su Whatsapp Il primo maggio non solo in Italia ma anche in tantissimi altri paesi del mondo è la festa dei lavoratori. 1 maggio 2019: le origini della festa dei lavoratori Le rivendicazioni operaie che poi portarono all’istituzione della Festa dei Lavoratori risalgono alla metà dell’800; d’altra parte, la prima Festa dei Lavoratori fu effettivamente festeggiata il 5 settembre del ...

La dieta di maggio. 3 giorni a settimana di ‘restrizioni’ e via subito 3 kg : Si chiama “dieta di Maggio” ed è il regime che i nutrizionisti del dottor Oz hanno messo a punto per sgonfiarsi e perdere qualche chilo di troppo in vista dell’estate. Ecco come farlo senza rinunciare a nulla. La dieta dimagrante di maggio può far dimagrire fino a 3 kg in sei giorni. E’ una dieta facile da seguire ed è essenzialmente a basso contenuto calorico. Si basa su un regime alimentare dietetico ricco di proteine che aiuta a rimettere in ...