Storia Ilenia - lascia cc e diventa suora : CALTANISSETTA, 30 APR - lascia l'Arma dei carabinieri per diventa re suora . La decisione l'ha presa dopo un viaggio a Medjugorje, in Bosnia ed Erzegovina, luogo di pellegrinaggio cattolico in seguito a ...

Lascia l'Arma per diventare suora. La Storia di Ilenia - da carabiniere a missionaria della Divina Rivelazione : Lascia l'Arma dei carabinieri per diventare suora. La decisione l'ha presa dopo un viaggio a Medjugorje, in Bosnia ed Erzegovina, luogo di pellegrinaggio cattolico in seguito a "un'apparente apparizione della Vergine Maria" nel 1981. Adesso si prospetta per lei un nuovo futuro fatto di fede e religione per una giovane originaria del Frusinate, che fino ad oggi ha prestato servizio a Caltanissetta. Ilenia Siciliani, 26 anni, entrerà a far ...