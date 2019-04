Meteo Alto Adige | ad aprile 2019 tanta variabilità | caldo e pioggia sopra la media

Meteo Pasqua e Pasquetta. Arriva il ribaltone termico : come saranno le nostre feste : Il Meteo continua a correre da un estremo all’altro, dal caldo al freddo e dal bel tempo al ritorno delle piogge e della neve. Insomma, la Primavera ci sta davvero mettendo a dura prova con i suoi continui alti e bassi. Dopo una parentesi quasi invernale che ha visto una domenica di freddo maltempo, ecco che l’atmosfera è pronta a subire una vera esplosione di caldo che caratterizzerà la settimana Santa. Il team del sito ...

Meteo - la tendenza fino alla settimana di Pasqua : nessun "ribaltone" all'orizzonte : Nei prossimi giorni pioggia e maltempo su gran parte del Paese, ma il clima dovrebbe mantenersi instabile anche nella...

Allerta Meteo Lombardia : pericolo valanghe ancora alto : Anche nel fine settimana il pericolo valanghe sulle montagne lombarde restera’ di grado 4 Forte – Scala europea del pericolo valanghe – su molti settori delle montagne lombarde. Situazione in lieve miglioramento domenica, ma l’attenzione sulla neve deve restare alta. Lo annuncia, in una nota diffusa oggi, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Secondo le previsioni del Centro NivoMeteorologico di ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : rientra la criticità : Il Maltempo si allontana ed Il gruppo di valutazione riunito al Centro funzionale provinciale ha abbassato lo stato di protezione civile allo status “Zero” (stato normale). Nella giornata di ieri quando lo status di protezione civile era al livello “Alfa” (stato di Allerta), “il sistema ha funzionato bene perche’ abbiamo preso immediatamente i provvedimenti necessari sulla base delle previsioni”, ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : neve anche a bassa quota : In arrivo una perturbazione che porterà nei prossimi giorni intense precipitazioni sull’Alto Adige. Sulla linea tra la Val d’Ultimo, la Val Passiria e le Dolomiti sono attesi tra i 30 e 90 litri per metro quadro. La neve inizialmente scenderà fino ai 1500 metri, nella giornata di domani poi anche fino a 1000 metri e addirittura a fondovalle. In quote più elevate è atteso un metro di neve. Da venerdì il tempo tornerà a ...

Meteo - doppio ribaltone in arrivo : Il mese di marzo si chiuderà all'insegna del bel tempo, ma già nei primi giorni di aprile è previsto un nuovo calo delle...

Allerta Meteo - allarme Italia tra 25 e 27 Marzo : temperature in picchiata fino a -20°C - alto rischio TORNADO e GRANDINE distruttivi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Meteo - nuovo ribaltone : da giovedì sull’Italia tornano sole e caldo : La perturbazione che in queste ore è in transito sulla Penisola, con relativa pioggia, andrà lentamente esaurendosi tra martedì e mercoledì, lasciando spazio a una nuova ripresa dell'alta pressione che riporterà sole, bel tempo e soprattutto caldo su gran parte del Paese fino a tutto il prossimo weekend.Continua a leggere

Meteo : in Alto Adige torna la neve - temperature in calo : La neve è tornata ad imbiancare i paesaggi dell’Alto Adige: i fiocchi sono caduti nella notte intorno agli 800 metri e la colonnina di mercurio si è abbassata sia in montagna che a fondovalle. A Bolzano la temperatura è scesa dai +20°C dei giorni scorsi a +7°C. A San Candido si è registrato un accumulo di 20 cm di neve, a Fontana Bianca in Val d’Ultimo 18 cm, a Plan in Passiria 14 cm, a San Vigilio di Marebbe 13 cm e a Obereggen 12 ...

Meteo - previsioni marzo 2019 : arriva il ribaltone invernale : Meteo: niente cambio di stagione, fuori cappotti e ombrelli. Nei prossimi giorni l’Italia sarà ancora nella morsa di pioggia e freddo. Nel dettaglio, secondo gli esperti de ‘IlMeteo.it’, già da lunedì un’intensa perturbazione raggiungerà le regioni del Nord con rovesci temporaleschi e addirittura la neve fino a quote collinari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata di martedì cominceranno poi ad ...

Assalto atlantico sull’Italia. Meteo - riecco gelo e neve. Le previsioni : Primavera in anticipo, ma per poco. L’alta pressione che sta guadagnando terreno su buona parte dell’Italia, regalando belle giornate di sole e temperature in leggero aumento (con valori diurni intorno ai 14/15°C al Centro-Nord e punte fino a 18°C al Sud e nelle Isole), ha vita breve. Si tratterà infatti solo di una breve pausa perché, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, da giovedì “il flusso perturbato ...

Meteo - settimana con ribaltone totale : tornano piogge - temporali e neve : Meteo in peggioramento, con due perturbazioni che spezzano la parentesi primaverile degli ultimi giorni: un ribaltone totale su alcune regioni del nostro Paese. Il team del sito www.iLMeteo.it...