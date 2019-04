wired

(Di martedì 30 aprile 2019) Cybersecurity (Getty Images) Gli esperti di sicurezza del National cybersecurity center (Ncsc) del Regno Unito hanno analizzato oltre 100milausate più di frequente e contenute negli archivi di dati violati degli hacker. E di queste, la stringa più scontata e utilizzata al mondo è, di conseguenza, anche la violata:. Dall’analisi è emerso che 23,2dierano protetti da quella. E altri 7,7da quella più estesa:789.In sostanza circa 31diviolati erano difesi dadebolissime. I ricercatori scrivono che “i risultati mostrano un numero enorme di, usate regolarmente, che sono state violate e hanno concesso l’accesso alle informazioni sensibili”.Il Ncsc ha utilizzato i dati raccolti dal sito Have I been Pwned, a cui gli utenti ricorrono per verificare se le proprie email e...

MilanoCitExpo : 23 milioni di account hackerati usavano la password “fail” per eccellenza: 123456… - STraqr : RT @astaniscia86: Per gli early-adopters di #TikTok, una valanga di interazioni e costi per influencer marketing più bassi rispetto ad #Ins… - MMarketingIT : RT @astaniscia86: Per gli early-adopters di #TikTok, una valanga di interazioni e costi per influencer marketing più bassi rispetto ad #Ins… -