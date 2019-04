TelevideoRai101 : Conte:Rating S&P? 'Italia farà meglio' - Gio_Scorza : RT @lauranaka: #spread : termometro paura verso l'Italia torna osservato speciale in attesa verdetto #StandardPoors Che, ricordiamo a #Salv… - sergimagugliani : RT @lauranaka: #spread : termometro paura verso l'Italia torna osservato speciale in attesa verdetto #StandardPoors Che, ricordiamo a #Salv… -

L'dovrà migliorare, ma per il momento va bene così. Lo ha detto il premiersu Standard & Poor's che ha lasciato invariato ilsul debito sovrano dell'a livello BBB ma confermando il verdetto negativo sull'outlook del 26 ottobre scorso. "Ce lo aspettavamo",ha aggiunto mentre lasciava l'hotel Ritz-Carlton di Pechino per partecipare alla giornata conclusiva del secondo "Belt and Road Forum", dedicato alla nuova Via della seta. "Dovremo migliorare sicuramente, ma per ora va bene così".(Di sabato 27 aprile 2019)