Di Maio: governo altri 4 anni. Via Siri

AndreaMarcucci : Da quando Salvini e Di Maio sono al Governo l'Italia è più debole e più isolata nel mondo,l’occupazione è diminuita… - AndreaOrlandosp : Quando sono andato a Taranto da ministro dell’ambiente. Ci sono andato senza zone rosse. Il governo della “gente” e… - antoniomisiani : Due parole sulla tragicommedia del DL crescita: 1) siamo in recessione ma 5 Stelle e Lega traccheggiano da 20 giorn… -

"Stop polemiche. Ilva avanti.Ogni ministro deve pensare a fare il suo e il M5S vuole andare avanti per". Così il vicepremier Dirisponde a Salvini. "E' un esecutivo che può cambiare davvero le cose e noi ci crediamo. Quindi, abbandoniamo anche i vittimismi. Non mi piace chi tira il sasso e nasconde la mano.Io sono abituato a metterci sempre la faccia". Torna sul caso,il sottosegretario leghista indagato: "Mi preoccupa che la Lega lo difenda a spada tratta. Deve mettersi in panchina".(Di mercoledì 24 aprile 2019)