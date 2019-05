HELLBOY di Neil Marshall - La recensione

HELLBOY - il demone rosso visto con gli occhi di Neil Marshall non convince pienamente (recensione) : Anung Un Rama, al secolo Hellboy, evocato sulla Terra durante la seconda guerra mondiale dai nazisti con il fine di ribaltare le sorti della guerra, viene sottratto ai nemici e cresciuto come un figlio dal Professor Broom per conto degli Alleati. Nel nuovo capitolo firmato Neil Marshall, Hellboy dovrà vedersela con una strega del quinto secolo Nimue, la regina di sangue interpretata dalla bellissima Milla Jovovich, che ha intenzione di ...