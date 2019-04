Yoshi’s Crafted World | Recensione e Gameplay Trailer

gamerbrain

(Di lunedì 1 aprile 2019) Dopo Yoshi’s Island, Yoshi’s Story e Yoshi’s Wolly, arriva una nuova e fantastica avventura intitolata Yoshi’s, disponibile in esclusiva Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraYoshi’sIn Wollyil team di sviluppo ci ha trasportato in mondi realizzati in lana come per Epic Yarn Kirby, ininvece avremo a che fare con scenari e Boss di carta. Gli Yoshi vivono felicemente sulla propria isola, custodendo una struttura contenente delle potenti gemme colorate in grado di mantenere l’equilibrio.Un giorno Baby Bowser e Kamek nel tentativo di appropriarsi del potere delle gemme, causano la dispersione delle stesse nei vari mondi, spetterà agli Yoshi recuperarle prima del malvagio duetto.Yoshi’sè ...

