Wanda Nara | “Mauro è a disposizione | ora sta all’allenatore”

Inter-Lazio - Icardi in tribuna con Wanda Nara : Si rivede Mauro Icardi a San Siro, accompagnato da Wanda Nara. L'ex capitano dell'Inter è infatti presente allo stadio per la gara tra i nerazzurri e la Lazio insieme alla moglie-manager. L'argentino, ...

Inter-Lazio - la coreografia ed Icardi è in tribuna con Wanda Nara [FOTO e VIDEO] : 1/8 Foto Instagram ...

Icardi e Wanda Nara scatenati alla festa di lady Gagliardini [VIDEO] : Si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e pronto a regalare spettacolo ed emozioni. In particolar modo partita determinante tra Inter e Lazio, match che vale per la qualificazione in Champions League. Torna in gruppo l’attaccante Mauro Icardi, l’attaccante argentino è a disposizione per la partita contro i biancocelesti, da valutare la decisione del tecnico Luciano Spalletti. ...

Inter - Icardi e Wanda Nara ad una festa con i compagni : pace fatta. Il video : Poi anche tanto Jovanotti, per far scatenare in pista gli invitati, al ritmo de "L'ombelico del mondo". Verso la Lazio Il riavvicinamento avvenuto con i compagni di spogliatoio è probabilmente la ...

Wanda Nara ed Icardi al compleanno di Lady Gagliardini - la mega festa a sorpresa di Nicole Ciocca [VIDEO] : Nicole Ciocca compie 22 anni, Roberto Gagliardini le organizza una mega festa a sorpresa: al party anche Wanda Nara e Mauro Icardi Dopo essere stata complice de Le Iene nello scherzo a Roberto Gagliardini, Nicole Ciocca celebra il suo 22° compleanno in compagnia dei colleghi del suo compagno. Il centrocampista dell’Inter, che presto diventerà padre per la prima volta, ha voluto organizzare una festa a sorpresa per la futura mamma, ...

Mughini attacca Wanda Nara : 'Hitler se la farebbe sotto davanti a lei' : TORINO - Dagli studi di 'Tika Taka' a quelli di 'Live! Non è la D'Urso', il dibattito su Icardi che spesso contrappone il pensiero di Giampiero Mughini a quello di Wanda Nara , agente del giocatore ...

Ivana e Guido Icardi Wanda Nara manipola nostro fratello : Durante la puntata di ”Live non è la D’Urso” in diretta tv Guido Icardi ed Ivana Icardi, il fratello e la sorella del calciatore sono tornati a parlare del loro rapporto con il famoso fratello calciatore. fGià la sorella Ivana Icardi ha raccontato di non avere più contatti con il calciatore, così ha confermato anche Guido Icardi che afferma: Non sento e vedo mio fratello dal 2014, giorno del suo matrimonio. Non ho più nessun tipo di ...

Guido e Ivana Icardi dalla D’urso contro Wanda Nara : Guido Icardi ed Ivana Icardi, rispettivamente fratello e sorella del calciatore sono tornati a parlare del loro rapporto con il famoso fratello, al programma ”Live non è la D’Urso” in diretta tv. Già la sorella Ivana Icardi ha raccontato di non avere più contatti con il calciatore, così ha confermato anche Guido Icardi che afferma: Non sento e vedo mio fratello dal 2014, giorno del suo matrimonio. Non ho più nessun tipo di relazione con ...

Mughini : "Se Hitler incontrasse Wanda Nara se la farebbe sotto dalla paura" : Giampiero Mughini , intervenendo a Canale 5 al programma "Live! Non è la D'Urso" ha parlato del caso Icardi e di Wanda Nara : "Nelle famiglie è sempre difficile, specialmente in un caso come questo ...

Wanda Nara pubblica uno strano post : 'Molta gente ha paura di dire ciò che vuole' : La bella e avvenente moglie del calciatore dell'Inter Mauro Icardi ha pubblicato un ennesimo post criptico sui suoi social. Wanda Nara, infatti, nel corso della giornata di ieri, ha postato una foto molto seducente e provocatoria con una didascalia altrettanto interessante. La frase risulta scritta in spagnolo ma la traduzione è la seguente: "Molta gente ha paura di dire quello che vuole. Questo è il motivo per cui non ottengono quello che ...

Live Non è la d'Urso - Guido ed Ivana Icardi : "Wanda Nara lo manipola!" (VIDEO) : Non finisce di far discutere la vicenda famigliare che riguarda il calciatore dell'Inter Mauro Icardi. Stavolta sono stati Guido Icardi ed Ivana Icardi, rispettivamente fratello e sorella del calciatore argentino a parlare, ospiti del terzo appuntamento di Live non è la d'Urso in diretta e in prima serata su Canale 5.Ricordiamo che da qualche tempo la sorella Ivana Icardi ha rivelato di non avere più contatti con il bomber, così ha ...

Inter - senti Wanda Nara! Sguardo sexy e messaggio criptico : 'molta gente ha paura di dire...' [FOTO] : Wanda Nara torna a parlare e lo fa via social. Sguardo sexy e messaggio criptico su Instagram: è l'ennesima frecciatina all'Inter? sexy ed enigmatica sui social. Wanda Nara torna a parlare e lo fa ...

Inter - senti Wanda Nara! Sguardo sexy e messaggio criptico : “molta gente ha paura di dire…” [FOTO] : Wanda Nara torna a parlare e lo fa via social. Sguardo sexy e messaggio criptico su Instagram: è l’ennesima frecciatina all’Inter? sexy ed enigmatica sui social. Wanda Nara torna a parlare e lo fa tramite Instagram. Dopo i primi segnali di avvicinamento fra Icardi e l’Inter, con il bomber tornato ad allenarsi con il gruppo dopo diverse settimane di assenza, la showgirl argentina rischia di minare la flebile serenità ...

Icardi - Zaira Nara : “Non è colpa di Wanda - ha fatto tutto l’Inter” : Intervenuta alla trasmissione argentina “We can talk“, Zaira Nara, sorella di Wanda, ha detto la sua sulla vicenda Icardi: “Tutte decisioni prese unicamente dall’Inter, Mauro e Wanda non hanno colpe se non quella di prendere sempre e solo posizioni condivise. È molto brava come manager ed è molto rispettata. Ha da poco ricevuto un premio altamente riconosciuto il Socrate 2019. Ha rivoluzionato l’Italia e non è ...