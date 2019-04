Visita fiscale Inps | assenza controllo medico | circolare su giustificazione

termometropolitico

(Di lunedì 1 aprile 2019)suSul tema dellasi parla spesso di come dover giustificare un’eventualeala domicilio, e quali sono i casi previsti. Sulla questione è intervenuto l’con una, il messaggio n. 1270 rilasciato il 29 marzo 2019. La nota ha come oggetto la comunicazione delle valutazioni-legali dell’sulla documentazione presentata dal lavoratore in seguito all’allamedica di. E come destinatari i lavoratori pubblici del Polo unico per le visite fiscali e lavoratori del settore privato non indennizzati dall’: a chi inviare la documentazione giustificativa In caso dialladisposta d’ufficio o dal datore di lavoro, il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a ...

