Salvini | ' Liti governo? Non mollo'

Salvini : Liti in governo? Sono scemenze : 9.15 "Sono ca... che leggo dal primo giorno che abbiamo giurato come ministri che saremmo incapaci, Litigiosi, razzisti, fascisti. Dopo nove mesi penso che gli italiani hanno toccato con mano che tante cose le abbiamo preparate e le abbiamo fatte, e il governo va avanti". Lo afferma a LadyRadio il vicepremier e ministro dell'Interno,Salvini, a proposito delle indiscrezioni sui rischi di tenuta dell'esecutivo. "Confindustria ci dia una ...

M5s-Lega - Salvini : “Liti? ‘Cassate…'”. Ma il ministro Fontana : ‘Ci insultano - forse non hanno più a cuore governo del Paese’ : “Cassate…”. Lo dice smorzando la ‘z’ nel day after del confronto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dopo ore di frecciate e contro-risposte tra esponenti e ministri M5s e leghisti dalle adozioni alla Rai, gli avvisi di Giovanni Tria e il rimbrotto di Confindustria. Per il vicepremier Matteo Salvini “come si dice a Oxford sono ‘cassate’… che leggo sui giornali dal primo giorno ...

Verona - Salvini litiga con Di Maio e Conte <br> Organizzatori : "Europee? Voto a chi è con noi" : Le Europee di maggio entrano nel forum di Verona. Nella giornata di chiusura del Congresso mondiale delle famiglie - che ieri ha visto Salvini scagliarsi dal palco contro Di Maio che ha boicottato l’evento parlando di "toni medievali" - arriva l’avvertimento del vicepresidente della kermesse Jacopo Coghe il quale spiega che anche se le famiglie non hanno colore politico "alle prossime elezioni europee prenderemo atto di chi è ...

Matteo Salvini : figli altezza e moglie - la carriera del politico : Matteo Salvini: figli altezza e moglie, la carriera del politico carriera e vita privata di Matteo Salvini Condivisibili o meno che siano le proposte e le ideologie (il che, del resto, è un fattore irrinunciabile per chiunque decida di intraprendere una carriera politica), si è comunque costretti ad ammettere che Matteo Salvini abbia rappresentato una figura altrimenti inedita nel panorama della politica italiana. E non tanto per la linea di ...

Relazioni extraconiugali. La "fuitina" di Di Maio e Salvini finisce in litigio : Come marito e moglie che si prendono un giorno di libertà e poi finiscono inevitabilmente per litigare, Matteo Salvini da Verona e Luigi Di Maio da Roma vivono una giornata di forte frizione, fino allo scontro sulle adozioni, che richiede perfino l'intervento e la ramanzina di Palazzo Chigi. Tra il palco del Congresso mondiale delle Famiglie di Verona, dove il vice premier leghista viene acclamato, quasi osannato, e gli studi di ...

Salvini a Verona 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. Ma attacca Spadafora. Buffagni 'Politici megafono del Medioevo' : Cronaca Verona, Forza Nuova al congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Famiglia - Salvini a Verona 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. Buffagni 'Perché i politici fanno fa megafono al Medioevo ' : Cronaca Verona, Forza Nuova al congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Legittima difesa - sarà il Far west? Da Salvini a Zingaretti : la settimana politica in 90 secondi : “Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla Legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si Legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene”. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini al Senato dopo l’ok finale alla Legittima difesa. In questo veloce video blob tutte ...

Vittorio Feltri clamoroso : "Evviva Matteo Salvini - l'unico vero politico di sinistra" : La notizia circola da ieri, primo pomeriggio: la legittima difesa è finalmente diventata legge e questa è una nuova medaglia che Salvini si appunta al petto, dopo la meritoria lotta alla immigrazione selvaggia, ovvero clandestina. I provvedimenti promossi dal leghista soddisfano l'opinione pubblica

Silvio Berlusconi "piega" Matteo Salvini - in Piemonte l'uomo della rinascita : un chiaro messaggio politico? : Dopo mesi di amarezza e sconfitte, un riscatto per Silvio Berlusconi: come rivela Dagospia, "per una volta ce l'ha fatta". Si parla delle elezioni regionali in Piemonte, dove il Cav sarebbe riuscito ad imporre il suo candidato a Matteo Salvini: si tratta di Alberto Cirio, a lui dunque la corsa per l

"Salvini il politico italiano più sexy E a letto con Francesca si diverte..." : "Bello! Vuol che l'amore non ha colori politici, almeno questo...". L'attore porno Rocco Siffredi, che ama definirsi "amico di intimitò di tutti gli italiani", analizza in un'intervista ad Affaritaliani.it la relazione tra Francesca Verdini, figlia dell'ex senatore e leader di Ala Denis... Segui su affaritaliani.it

Papa Francesco - 'ricatto' a Matteo Salvini : perché rifiuta di incontrare il leghista - clamorosa mossa politica : Papa Francesco non vuole ricevere Matteo Salvini. No all'udienza finché insiste nel respingere i profughi. Finché la politica sui migranti resta questa, tanti saluti. Sarebbe questo il messaggio che Bergoglio ha fatto arrivare al vicepremier - si legge su Il Giorno - che da tempo starebbe lavorando

Sondaggi politici Ipsos : battaglie politiche - Salvini vince su Di Maio : Sondaggi politici Ipsos: battaglie politiche, Salvini vince su Di Maio Elezioni regionali, Tav, Diciotti, legittima di difesa, quota 100. Sono le medaglie che si è cucito al petto Matteo Salvini in quasi un anno di governo. Molte di più di quelle di Luigi Di Maio che si è dovuto accontentare, per ora, di decreto dignità e reddito di cittadinanza. Dal battesimo dell’esecutivo del cambiamento ad oggi, il capo dei Cinque Stelle ha dovuto ...

Ornella Vanoni apolitica commenta : "Matteo Salvini è il ce l'ho duro" : La cantante Ornella Vanoni, reduce dalla sua partecipazione nelle vesti di valletta d'eccezione al Festival di Sanremo 2019, si è aperta ai microfoni di una nuova intervista rilasciata a Carta Bianca, ...