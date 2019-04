Primo d’Aprile | Pesce d’Aprile

retemeteoamatori

(Di lunedì 1 aprile 2019) Attenzione agli scherzi e alle burle, oggi è ild’Aprile! L’origine di questa tradizione è dovuta ad una straordinaria vendita di pesci che avviene ognid’aprile,.. No, vi abbiamo fregato!L’origine non è chiara, alcuni dicono che risalirebbe al 1300, quando un papa rimase quasi soffocato da una spina di. Il pontefice, a seguito del rischio corso, avrebbe decretato che ild’aprile non si sarebbe dovuto mangiareAltre ipotesi più accreditata è quella che vede la nascita della tradizione nella Francia del XVI secolo.Prima dell’adozione del Calendario Gregoriano nel 1582, in Europa era usanza celebrare il Capodanno tra il 25 marzo e il 1º aprile. In questa occasione venivano scambiati doni.La riforma del papa Gregorio XIII spostò la festività indietro al 1 gennaio, motivo per cui sembra sia nata ...

