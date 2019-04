Il «Dumbo» di Tim Burton non vola | neanche al boxoffice

Disney in chiave dark - Tim Burton rifà Dumbo - e lo distrugge - : Disneyland After dark. Questo è il nome originale della band heavy metal danese D-A-D, poi cambiato su pressioni della Walt Disney,. Ma una Disneyland dopo che sono calate le tenebre è anche l'...

10 motivi per cui il Dumbo di Tim Burton è diverso dal cartoon e vale la pena vederlo : Vandevere, Michael Keaton , e trasformata in star dei suoi spettacoli. Dopo un ingresso al braccio di Vandevere vestendo abiti sfolgoranti, dimostrerà di essere molto più che 'una delle tante gemme' ...

Dumbo - la versione live action di Tim Burton del classico Disney è un film a due facce (recensione) : Era scritto nel destino che Tim Burton incontrasse Dumbo, l’elefantino che degli emarginati ed eccentrici che popolano il suo cinema è un simbolo naturale. E dunque ecco, dopo Cenerentola, Il libro della giungla, La bella e la bestia e prima degli attesi Aladdin e Il re leone, la sua personale versione live action d’un classico Disney. L’operazione si preannunciava complessa, perché il Dumbo del 1941, realizzato in economia in anni di guerra ...

Elisa canta Bimbo Mio - colonna sonora del Dumbo di Tim Burton : audio e testo : Elisa canta Bimbo Mio ed è Miss Atlantis nel remake di Tim Burton. L'artista di Monfalcone ha interpretato la colonna sonora del film al cinema dal 28 marzo ma ha anche prestato la voce alla sirena del Circo dei Fratelli Medici. La sua versione del tema principale ha incantato il regista in persona che ha così deciso di inserirla nei titoli di coda. Il film, riletto in chiave action, è stato presentato a Roma nel corso dell'anteprima alla ...

Il Dumbo di Tim Burton - un ritorno deludente : Dopo La bella e la bestia e Il Libro della giungla, per citarne solo un paio, la Disney continua la campagna di rivisitazione dei suoi classici riproposti in versione live action, andando a ripescare ...

Con Tim Burton Dumbo diventa astemio : Ma perché dal suo "Dumbo" Tim Burton ha rimosso la sequenza più trasgressiva dell'intera epopea disneyana? Pregustavo da tempo il remake "griffato" in live-action dell'elefantino volante proprio per assaporare la magica necrofilia di Tim Burton applicata a quel 'viaggio' lisergico che rende così anomalo, unico, il cartoon del 1941.Per chi non ricordasse, nel classico disneyano il baby dalle orecchie oversize, dileggiato e ...

Tim Burton/ Video - Premio speciale : 'Dumbo messaggio positivo' - David Donatello 2019 - : Premio speciale ai David di Donatello 2019 per Tim Burton, il regista di capolavori del calibro di Edward mani di forbice, Ed Wood...

Dumbo - il Live Action. Cosa aspettarsi dalla regia di Tim Burton? : Dumbo, 1941 Domani, giovedì 28 marzo, il Live Action del noto cartone animato Disney Dumbo uscirà nelle sale di tutto il mondo. Diretto da Tim Burton, questo Live Action rappresenta però un’importante novità nel mondo Disney. Il film, infatti, non riprodurrà fedelmente gli eventi proposti nel catone, ma rappresenta una rivisitazione di quest’ultimo. Il cartone dura difatti un’ora e quattro minuti, mentre il Live Action durerà un’ora e mezza. Ma ...

Elisa con Tim Burton alla prima di 'Dumbo' : A Roma c'era anche Elisa all'anteprima italiana per l'arrivo nelle sale, il 28 marzo, del nuovo film Disney 'Dumbo', rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1941. Durante la ...

Perché «Dumbo» di Tim Burton può deludere : Ci sono casi in cui non basta prendere un grande cineasta, rifare un cult dell’animazione per ottenere un bel film e, purtroppo, questo si è verificato con Dumbo di Tim Burton, in sala da giovedì 28 marzo. Il “nuovo” Dumbo è più che altro un "dum-boh Meglio prepararsi: alla fine della visione, rimane una forte perplessità nei confronti della pellicola e un interrogativo: perché Burton ha ...

«Dumbo» - Tim Burton stravolge il cartoon originale della Disney : Perché? La domanda da farsi è proprio questa: perché la Disney ha deciso di fare una nuova versione live action del film del 1941, se poi ha deciso di stravolgere la storia e ridurre l'idea dell'...

Dumbo di Tim Burton/ Video : il classico Disney torna a far sognare tra oscuri segreti : Dumbo, il classico Disney che Tim Burton ha riportato al cinema, torna a far sognare e ad emozionare tra oscuri segreti dal 28 marzo.

Dumbo - La recensione del live-action Disney diretto da Tim Burton : Holt Farrier, Colin Farrell ,, un ex divo del circo, trova il suo mondo sconvolto al rientro dalla guerra. Max Medici, Danny DeVito ,, il proprietario di un circo, gli offre la possibilità di prendersi cura di Dumbo, un elefante appena nato le cui grosse orecchie ...

Tutti pazzi per Dumbo alla prima del film di Tim Burton a Roma : Tutti pazzi per Dumbo, a Roma è andata in scena l'anteprima italiana del film di Tim Burton, che ha riportato sul grande schermo con attori in carne e ossa la favola dell'elefantino con le orecchie troppo grandi. Il visionario regista presente alla prima ha sfilato sul red carpert, acclamato da fan e fotografi. La nuova avventura Disney in chiave live-action nelle sale italiane dal 28 marzo è basata sull'amatissimo classico d'animazione del ...