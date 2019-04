Città sulla Via della Seta | le principali

Tutto quello che c'è da sapere sulla cittadinanza italiana ai minori : Come abbiamo scritto sul Foglio, “di ius soli si è tornati a parlare a margine del 'caso Rami', il ragazzino di origine egiziana che, con l’amico Adam, ha sventato la strage sul bus dirottato a Milano. Rami e Adam avranno la cittadinanza 'per merito', ma il problema non è risolto, anzi. Lo ius soli

Ius soli - torniamo a parlarne. La nostra legge sulla cittadinanza è tra le più arretrate d’Europa : L’ultima legge sulla cittadinanza, introdotta in Italia nel 1992, prevede un’unica modalità di acquisizione chiamata ius sanguinis (“diritto di sangue”): un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano. Un bambino nato da genitori stranieri, anche se partorito sul territorio italiano, può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”. ...

La ragione per cui Salvini ha frenato sulla cittadinanza a Rami : Per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , 'purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza' a Rami , il giovane eroe del bus incendiato in provincia di Milano. In ...

Polemica Salvini-Sala sulla cittadinanza. Adam e Ramy in tv da Fazio : "Vogliamo fare i carabinieri" : Vogliono diventare entrambi carabinieri, e in omaggio hanno ricevuto i cappelli dell'Arma dai militari presenti in studio. Adam e Ramy, i due ragazzini che per primi hanno chiamato i carabinieri ...