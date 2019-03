Ucciso in riva a Po - confessa un giovane : TORINO, 31 MAR - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Stefano Leo, il giovane Ucciso lo scorso 23 febbraio in riva al Po, a Torino, nella zona dei Murazzi. In queste ore, gli inquirenti stanno ...

Ucciso in riva al Po : 27enne confessa : 22.54 Svolta nelle indagini sull'omicidio di Stefano Leo, il giovane Ucciso il 23 febbraio ai Murazzi del Po a Torino I Carabinieri hanno fermato un 27enne italiano di origini marocchine con piccoli precedenti penali costituitosi in Questura. La polizia ha avvisato l'Arma che indaga sul fatto. I militari hanno condotto il giovane presso il Comando provinciale per interrogarlo trovando riscontri alla confessione tra cui la presunta arma del ...

Un anno fa moriva Davide Astori : la malattia che lo ha Ucciso è molto più comune di quanto si pensi : Un anno fa moriva Davide Astori, capitano della Fiorentina. Sulle cause della sua morte si è disquisito per molto tempo, e le ipotesi in merito sono state tante. Ciò che si sa oggi è che il campione non aveva scampo. La sua malattia era di quelle che, oltre ad essere di difficile diagnosi, sono ‘invisibili’ e dunque diventa quasi impossibile curarle. È quanto emerso dall’ultima consulenza sulla morte del capitano della Fiorentina trovato privo ...