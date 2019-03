L’Ora della Terra 2019 nel Mondo | edifici e monumenti spenti per l’Earth Hour GALLERY

Earth Hour 2019 : il Palazzo del Quirinale spento per L’Ora della Terra [GALLERY] : La Presidenza della Repubblica ha aderito all’iniziativa “Earth Hour 2019” promossa dal WWF per sensibilizzare l’opinione pubblica ad un più razionale utilizzo delle fonti energetiche. L’illuminazione della facciata esterna del Palazzo del Quirinale è stata spenta dalle 20:30 alle 21:30. Earth Hour è la più grande mobilitazione planetaria in tema di cambiamenti climatici: quest’anno lo slogan è stato #Connect2Earth ...

‘Earth Hour’ - L’Ora della Terra : stasera a Torino la Molte antonelliana sarà spenta per un’ora : Oggi in tutto il mondo si celebra ‘Earth Hour‘, L’Ora della Terra. Migliaia di città nel mondo aderiscono spegnendo, alla stessa ora, le luci dei propri monumenti. Torino aderisce spegnendo dalle 20.30 e fino alle 21.30 la Mole antonelliana. Lo si legge in un comunicato della Città di Torino. L’Earth Hour, spiega il sito del Wwf, “è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per ...

Arriva a scuola L’Ora della passeggiata - per favorire il benessere psicologico : Camminare fa bene al corpo e alla mente, al punto che alcune scuole italiane hanno aggiunto una passeggiata di 1 km tra le lezioni giornaliere. In alcune scuole d’Italia si va a lezione di passeggiate. Non che si debba spiegare ai più piccole come farlo, ma di certo è importante dar loro la spinta necessaria per uscire all’aria aperta e mettersi in movimento. Tra le ore trascorse in aula e quelle a casa, il rischio di impigrirsi è alto. Se ...

MotoGp – Cambia L’Orario della gara in Qatar? La corsa potrebbe essere anticipata : ecco il motivo : Il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, sta vagliando la possibilità di anticipare l’orario della partenza della gara in Qatar: l’abbassamento delle temperature preoccupa i piloti “Sono preoccupato perché, se ci troviamo in una notte fredda, la cosa diventerà molto complicata per tutti quanti“, con queste parole, dichiarate dopo la caduta nei test di Losail, Jorge Lorenzo aveva sollevato il problema della temperatura ...

Lazio-Roma - derby caldissimo : potrebbe variare L’Orario della gara : L’orario del derby Lazio-Roma potrebbe slittare a causa della richiesta della Questura di giocare con la luce del sole per motivi di ordine pubblico La prossima settimana sarà quella del derby Lazio-Roma, sentitissimo già in condizioni normali, ancor di più quest’anno data la corsa serrata alla Champions League. L’incontro, fissato per le 20.30 di sabato prossimo, potrebbe però essere anticipato a causa dei ben noti ...