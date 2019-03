Genoa | faccia a faccia tra Prandelli ed i calciatori dopo la lite interna allo spogliatoio

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019), Zukanovic e Pereira hanno animato la trasferta in quel di Udine con unanegli spogliatoi cheavrebbe di certo evitato In casasi è fatto un gran parlare nelle ultime ore dellanegli spogliatoi svelata da mister. Zukanovic e Pereira hanno avuto un acceso confronto tra primo e secondo tempo, ma adesso tutto sembra essere risolto, almeno secondo quanto recita il tweet del club: “Ogni cosa al suo posto. Si riparte tutti insieme: in campo per l’allenamento in vista dell’Inter“. Dunque il chiarimento c’è stato, resta da capire sepunirà i due in vista del prossimo impegno di campionato.L'articolotraed ilaSPORTFAIR.

