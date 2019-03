Coldiretti | inverno caldo e arido Allarme per la pioggia che non c' è

Lombardia : Coldiretti - 'neve è manna in inverno anomalo' : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Dopo un inizio di inverno anomalo, segnato da incendi boschivi e dall’assenza di precipitazioni significative, l’arrivo della neve e della pioggia su gran parte della Lombardia "è una manna per le campagne, in allarme per le riserve idriche". È quanto afferma la Coldiret

Maltempo - Coldiretti : la neve è una manna per i campi secchi in inverno : Dopo un inizio inverno anomalo segnato da incendi boschivi e campi aridi per la mancanza di precipitazioni nel 2019 al nord, l’arrivo della neve è manna per le campagne in allarme per le riserve idriche sulle montagne, nei fiumi, nei laghi e nel terreno necessarie alle coltivazioni nel momento della ripresa vegetativa. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’arrivo della neve per scongiurare una preoccupante siccità fuori ...