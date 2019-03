Arzachena | giovane capodoglio spiaggiato con chili di plastica nello stomaco e un feto di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) “Tubi corrugati e anche dei sacchetti dove è ancora possibile leggere il codice a barre”. Per un totale di diversidi. Erano insieme a undi 2,4 metri in via di decomposizione all’interno dellodellafemmina didi otto metri che è stata ritrovata morta giovedì nella spiaggia di Cala Romantica, a Porto Cervo. La scoperta, comunicata su Facebook da Luca Bittau della onlus SeaMe, che si occupa di tutela della risorsa marina, è stata fatta dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari e della Facoltà di Veterinaria di Padova.“Siamo rimasti tutti un po’ sgomenti nel vedere tutta questadentro lodi questo animale. Sicuramente rappresenterà un monito per quello che noi stiamo facendo a questi animali, al nostro mare e a noi stessi”, ha commentato Bittau. Il comune diè ...

