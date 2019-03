Amici 18 | al Serale Maria in lacrime | sorpresa a Umberto e Vincenzo

Ballerini professionisti Amici 2019 Serale : cast nuova edizione : Amici 18, Ballerini professionisti del Serale: il nuovo cast Anche quest’anno solo grandi professionisti al Serale di Amici 2019! Ci sono stati dei graditissimi ritorni, come quello di Andreas Muller: non lo abbiamo visto durante la prima parte del talent show, ma è ritornato in vista del Serale. Giuliano Peparini, come al solito, ha fatto […] L'articolo Ballerini professionisti Amici 2019 Serale: cast nuova edizione proviene da ...

Alberto e Tish stanno insieme? Al Serale di Amici 18 riesplode il gossip : Tish e Alberto insieme stregano tutti, la coppia si ricongiunge Doveva essere uno dei momenti più belli e infatti così è stato: in tutti aspettavamo il duetto di Alberto e Tish ed entrambi non ci hanno deluso. L’affetto che li lega ha reso bellissima la loro performance e ci ha ricordato le esibizioni dei vecchi […] L'articolo Alberto e Tish stanno insieme? Al Serale di Amici 18 riesplode il gossip proviene da gossip e Tv.

Loredana Bertè - è polemica coi ballerini al Serale di Amici 18 : Mowgli demolito : Serale Amici, Loredana Bertè giudice contestatissimo Inizia tra le polemiche il Serale di Amici 18 con una Loredana Bertè più in forma che mai. Tempo fa Maurizio Costanzo mostrò di essere d’accordissimo con la scelta di Maria De Filippi di invitarla come giudice e non possiamo che esserlo anche noi: Loredana infatti non regala voti […] L'articolo Loredana Bertè, è polemica coi ballerini al Serale di Amici 18: Mowgli demolito proviene ...

Ricky Martin, re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo; a fare da contraltare Vittorio Grigolo, re della lirica, straordinario tenore diretto dai più importanti maestri

Un clamoroso errore a pochi minuti dal via dell'attesissimo serale di Amici, il talent-show di Maria De Filippi eccezionalmente in prime-time su Canale 5. Un errore che ha al centro Rudy Zerbi, il quale a ridosso della diretta ha scritto su Instagram: "Tra pochissimo si parte! In bocca al lupo a tut

Ricky Martin al Serale di Amici felice dopo la domanda di Maria : “La cosa più bella” : Serale Amici 18, Maria De Filippi colpisce Ricky Martin La prima puntata del Serale di Amici 18 è iniziata e Ricky Martin ha già stregato il pubblico di Canale 5, letteralmente in visibilio quando è entrato, quando ha accennato qualche passo di danza e quando ha cantato durante l’intervista di Maria De Filippi Mamma, son […] L'articolo Ricky Martin al Serale di Amici felice dopo la domanda di Maria: “La cosa più bella” ...

Serale Amici 18 - Vittorio Grigolo invidia Ricky Martin : le sue parole : Vittorio Grigolo al Serale di Amici 18: cosa pensa di Ricky Martin La prima puntata del Serale di Amici 18 si è aperta con la presentazione della squadra Bianca e della squadra Blu e con l’ingresso dei rispettivi coach, Ricky Martin e Vittorio Grigolo. Maria De Filippi ha deciso di iniziare con un’intervista doppia, stile come quelle de Le Iene. La padrona di casa ha chiesto quale parte preferiscono e non sopportano del loro corpo. ...

inizia il Serale di Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della prima puntata. Amici 2019: la diretta minuto per minuto della prima puntata del Serale 21.20: … Amici 2019: anticipazioni prima puntata del Serale Dalle 21.20 circa, in diretta su Canale 5, Maria De Filippi

