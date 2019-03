Adozioni | Salvini attacca Conte | ' Faccia di più' Replica | ' Responsabile è Fontana' Ma

Congresso famiglie Verona - Conte-Salvini : scontro sulle Adozioni : Il Congresso della famiglia di Verona innesca una doppia lite nel governo: la prima tra Salvini e Conte (sul tema delle adozioni), la seconda tra Salvini e Di Maio (sull'evento in sé,...

Famiglia - Conte bacchetta Salvini sulle Adozioni : Studi prima di parlare e fare confusione : Salvini aveva criticato il Presidente del Consiglio sul tema delle adozioni, ma Conte ha replicato: "La delega in materia di adozioni di minori italiani e stranieri è attualmente ed è sempre stata in capo al ministro della Lega, Lorenzo Fontana. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare nei ministeri tutti i giorni e Studiare le cose prima di parlare altrimenti si fa solo confusione".

Verona - Salvini attacca Spadafora (M5s) : ‘Si occupi di velocizzare Adozioni’. Palazzo Chigi : ‘La delega è del leghista Fontana’ : A far saltare la mosca al naso di Matteo Salvini era stata l’intervista al Fatto Quotidiano: “Al Forum veronese rivangano il passato, la realtà è già più avanti”, spiegava questa mattina il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora che, parlando del Congresso delle Famiglie in corso a Verona, ha escluso in futuro nuove alleanze del M5S con la Lega. “Spadafora si occupi di rendere più veloci le ...

Adozioni - Conte ora attacca Salvini : "Studiare prima di parlare" : La delega in materia di Adozioni di minori italiani e stranieri è attualmente ed è sempre stata in capo al ministro della Lega, Lorenzo Fontana. È quanto precisa la presidenza del Consiglio in una nota, dopo che Matteo Salvini ha sollecitato prima il sottosegretario Vincenzo Spadafora poi Giuseppe Conte a "fare di più" sul tema delle Adozioni. Il presidente del Consiglio - si spiega nella nota di Palazzo Chigi- ha solo mantenuto le funzioni di ...

