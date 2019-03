Isola | l' ultima cena per i naufraghi è un po' funesta

Isola dei Famosi - qualcosa va storto durante l'ultima cena : il riso cade sulla sabbia : L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine ed i naufraghi si preparano alla finale di lunedì prossimo. durante l'ultima cena dedicata dalla produzione ai cinque finalisti purtroppo qualcosa è andato storto, lasciando i concorrenti a bocca asciutta. La pentola con il riso si rovescia facendo cadere gran parte della cena sulla sabbia In Honduras è arrivato un nuovo temporale e Marina La Rosa ne è certa. La nuova ondata di pioggia che si è ...

Ascolti tv lunedì 25 marzo : ultima sfida tra Il nome della rosa e Isola dei Famosi : Ascolti tv lunedì 25 marzo 2019: chi ha vinto tra Il nome della rosa e l’Isola dei Famosi ultima sfida in tv tra Il nome della rosa, fiction tratta dall’omonimo libro di Umberto Eco, e la semifinale dell’Isola dei Famosi. La serie Rai è crollata rispetto all’esordio: l’ultima puntata è stata seguita solo da 3.960.000 spettatori […] L'articolo Ascolti tv lunedì 25 marzo: ultima sfida tra Il nome della rosa e ...

Diretta Isola dei Famosi : penultima puntata con 4 eliminazioni : L’Isola dei Famosi è arrivata alla sua semifinale. Stasera insieme ad Alessia Marcuzzi e Alvin scopriremo i nomi dei naufraghi che riusciranno a conquistarsi la finale. Non prima di scoprire il nome del nuovo eliminato, infatti è ancora in corso il televoto che vede scontrarsi Luca Vismara e Marina La Rosa. Stasera tre nuovi eliminati Dopo l'eliminazione di Paolo Brosio di settimana scorsa, stasera ci saranno, oltre all’eliminato del televoto, ...

Isola dei Famosi 2019 - Mediaset annuncia l'uscita del capoprogetto dopo l'ultima puntata del reality : L'azienda ha comunicato, con effetto immediato, l'uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori.

Isola dei Famosi 2019 : Nina Moric difende Corona e attacca Belen : "Sei l'ultima che può fare la morale" : Nina Moric prende le difese dell'ex compagno Fabrizio Corona sulla vicenda Fogli, attaccando duramente sui social Belen Rodriguez.

Isola dei Famosi : Riccardo Fogli tradito? L’ultima ipotesi bomba : Riccardo Fogli de L’Isola è stato tradito dalla moglie? Nuove rivelazioni Stamattina a Mattino 5 Federica Panicucci ha parlato del presunto tradimento di Karin ai danni del marito Riccardo Fogli con i suoi numerosi ospiti, tra i quali anche Marco Balestri. E proprio quest’ultimo ha fatto una rivelazione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Cosa ha svelato? In pratica il popolare autore di famose trasmissioni Tv come ...

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata : Kaspar sull’ultima spiaggia - fuori Yuri. Al televoto Giorgia - Marco e Luca : quinta puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 prosegue di mercoledì e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras durante la quinta puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.41: Con il riassunto di quanto successo in questi due giorni, ...

Isola dei Famosi 2019 : ritorna l’ultima spiaggia con Kaspar Capparoni : Kaspar Capparoni e Yuri Rambaldi Nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 è stato riutilizzato un meccanismo di gioco ormai noto e in grado di influenzare le prossime dinamiche del reality. Alessia Marcuzzi ha infatti svelato a Kaspar Capparoni, eliminato con il 40% dei voti del pubblico, che non sarebbe ritornato immediatamente in Italia perché lo attendeva l’esperienza nell’”Isola che non ...

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata in diretta : Kaspar sull’ultima spiaggia - fuori Yuri : quinta puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 prosegue di mercoledì e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras durante la quinta puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.41: Con il riassunto di quanto successo in questi due giorni, ...

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata in diretta : Kaspar va sull’ultima spiaggia : Marco Maddaloni - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 prosegue di mercoledì e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras durante la quinta puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.41: Con il riassunto di quanto successo in questi due giorni, ...