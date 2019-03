Inzaghi | con Inter voglio grande Lazio

Inter Lazio - Simone Inzaghi in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 8 minuti fa La Lazio non supera una formazione inclusa nelle prime quattro posizioni della classifica dall'ottobre 2017: l'ultimo sorriso è il 2-1 in casa della Juventus, ...

Inzaghi : 'Auguro alla Juve di vincere la Coppa - Gattuso come Conte' : Si avvicinano i quarti di Champions League e molti addetti ai lavori si lanciano in pronostici soffermandosi, in particolar modo, sulle possibilità che la Juventus ha di mettere le mani sull'ambita Coppa dalle grandi orecchie. Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Filippo Inzaghi ha fatto il punto della situazione analizzando le potenzialità dei bianconeri senza dimenticare di parlare del Milan, squadra nella quale ha lavorato ...

Inzaghi : 'Milan - Piatek e Cutrone come me e Sheva. Gattuso farà come Conte' : Ritorno a casa per Filippo Inzaghi , che sabato con il Milan Glorie ha affrontato il Liverpool Legends. Un'occasione per parlare alla Gazzetta dello Sport anche del momento attuale della squadra di Rino Gattuso e, in particolare, di Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone: ' Piatek è arrivato e si è trovato subito a suo agio, ha fatto gol anche con la ...

Pirlo : “Il Milan ci ha guadagnato con Piatek. Mi ricorda Inzaghi” : L’ex centrocampista del Milan, Andrea Pirlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, in cui parla di Piatek facendo un paragone illustre: “Se il Milan ci ha guadagnato nello scambio con Higuain? Da come vanno le cose, sì: Piatek è giovane, e fa quasi sempre gol. Mi piace la cattiveria con cui cerca sempre la porta, quasi da assatanato: mi ricorda Inzaghi, sembra sapere sempre dove andrà il ...

Lazio - Inzaghi : "Oggi contava vincere" : Il 4-1 al Parma rilancia le ambizioni della Lazio , che continua a credere nel quarto posto: "I ragazzi sono stati bravi, la partita era importante ma siamo stati sempre lucidi - dice Inzaghi -. Nel ...

Atalanta - Zapata torna in Nazionale. E con la Dea punta Inzaghi : Quel giorno, allo 'Stade de France' di Parigi, 22' in campo nel successo, 2-3 il finale, contro la Nazionale che poco dopo sarebbe diventata campione del mondo. Dentro al 68' per Falcao, poi solo a ...

Lazio - il limite è il gol : Inzaghi conta gli sprechi : ROMA - Un anno fa era la Lazio multi-gol, segnava e straripava, batteva record, richiamava amarcord, il gol era la specialità della casa. Oggi è una Lazio invertita, è la Lazio dei golletti, è una ...

Fiorentina Lazio - Inzaghi : 'Giocherà Luis Alberto - voglio concentrazione' : La vittoria nel derby della scorsa settimana ha chiaramente caricato l'ambiente, dal momento che la Lazio " che ha una partita da recuperare contro l'Udinese " è in piena corsa per un posto in ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : le ultime di formazione in vista della Fiorentina [FOTO] : Partita fondamentale per la zona Champions League, la Lazio si prepara per il posticipo contro la Fiorentina con l’obiettivo di confermarsi dopo il successo nel derby contro la Roma. Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore Simone Inzaghi: “Rinnovo i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato il derby, ora però dobbiamo resettare tutto e concentrarci sulla gara insidiosa di domani. Da qui alla fine sono ...

Lazio - i convocati di Inzaghi per il derby : Immobile ce la fa : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi chiama 23 giocatori per il derby ...

LAZIO ROMA conferenza Inzaghi – Si giocherà sabato sera allo stadio Olimpico il Derby della Capitale. Per la Lazio è il primo match di campionato dal ko del 17 febbraio con il Genoa. Il match del 24 è stato posticipato al 17 aprile per dare spazio al rugby. Il Derby di Roma è una sfida delicata

Roma - assetto variabile : Di Francesco ha sempre cambiato il modulo contro Inzaghi : Un derby vinto con il 4-3-3, 2-1, il 18 novembre del 2017,, un altro con il 4-2-3-1, 3-1 dell'andata, 29 settembre,. Uno con Florenzi terzino, l'altro con il nazionale azzurro esterno alto. Il primo ...

Inzaghi : "Con una prestazione così 8 volte su 10 vinci" : Simone Inzaghi è soddisfatto della sua Lazio dopo lo 0-0 dell'Olimpico contro il Milan nell'andata della prima semifinale di Coppa Italia. 'Sono molto felice per la prestazione, c'è rammarico per il ...

LAZIO MILAN conferenza Inzaghi – "La squadra ha lavorato bene, siamo reduci da un'eliminazione con il Siviglia che brucia per come si era messa la partita e per come si sono sviluppati gli episodi. Abbiamo avuto quattro giorni per lavorare bene ed è questo l'aspetto che più conta. Domani dovremo farci trovare pronti". Lo ha