Hera | con Digi e Lode | per costruire insieme il futuro

Ballando con le stelle - tutto già scritto : 'Chi vince lo show' - smascHerata Milly Carlucci? : I 13 concorrenti della 14esima edizione di Ballando con le stelle sono ormai pronti a sfidarsi a passi di tango, rumba e cha cha cha. Sabato 30 marzo, su Rai1, si alza il sipario dell'attesissimo show ...

Ballando con le stelle - tutto già scritto : "Chi vince lo show" - smascHerata Milly Carlucci? : I 13 concorrenti della 14esima edizione di Ballando con le stelle sono ormai pronti a sfidarsi a passi di tango, rumba e cha cha cha. Sabato 30 marzo, su Rai1, si alza il sipario dell’attesissimo show di Milly Carlucci e i pronostici sugli aspiranti al titolo di campione non si sono fatti attendere.

Tennis - WTA Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di vetta del ranking - in finale giocherà con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...

Silvio Berlusconi - campagna elettorale atomica : 'Verrebbe asfaltato - quindi...'. La voce : come fregherà tutti : Recupera lo spirito del 1994, Silvio Berlusconi , e non solo quello. È la Stampa ad anticipare qualche succulento dettaglio sul piano di guerra di Forza Italia per la campagna elettorale delle europee ...

Silvio Berlusconi - campagna elettorale atomica : "Verrebbe asfaltato - quindi...". La voce : come fregherà tutti : Recupera lo spirito del 1994, Silvio Berlusconi, e non solo quello. È la Stampa ad anticipare qualche succulento dettaglio sul piano di guerra di Forza Italia per la campagna elettorale delle europee di maggio. Una battaglia mediatica per cui il Cav, candidato capolista, non baderà a spese: "Anziché

Dal 28 al 31 marzo a Cotignola torna la festa della "Segavecchia" con i gruppi mascHerati : Spazio agli spettacoli per le serate del 29 e 30 marzo: venerdì sera l'esibizione della band 'The Crock's' e sabato pianobar con Max Corvini. Grande festa fin dal mattino nella giornata di domenica ...

Si dedicherà al mall con Barneys ed Hermès : Ken Downing lascia Neiman Marcus : la nuova sfida si chiama American Dream : ... le sue scelte commerciali sono seguitissime da tutti ai addetti ai lavori e su Instagram un esercito di quasi 80mila follower segue i sui commenti alle sfilate in giro per il mondo. an.bi.

Risultati qualificazioni Europei 2020 diretta live – Croazia sconfitta in UngHera : le classifiche aggiornate [FOTO] : 1/29 AFP/LaPresse ...

Confcommercio. Salvini : il governo bloccherà gli aumenti dell'Iva : A preoccupare il leader leghista però è la crisi demografica che avrà conseguenze nefaste sull'economia. «Se non mettiamo gli italiani nelle condizioni di mettere al mondo figli nel 2050 l'Italia ...

Il Segreto - trame spagnole : Francisca contro Roberto - Isaac smascHera la moglie : Le trame della soap opera “Il Segreto”, ambientata a Puente Viejo, continuano ad appassionare il pubblico. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna la settimana prossima, Francisca Montenegro attuerà un piano per impedire al cubano Roberto Sanchez di portare con sé Maria Castaneda. Isaac Guerrero invece smaschererà sua moglie Antolina, dato che scoprirà che aveva stretto un accordo con il dottor Alvaro Fernandez, contro Elsa Laguna. Il ...

Bruciata dall’ex - il racconto choc di Antonietta : “Ho spento il viso in una pozzangHera” : Maria Antonietta Rositani, la mamma 42enne aggredita col fuoco dall’ex marito Ciro Russo a Reggio, ha raccontato la sua esperienza di orrore e violenza a Storie Italiane. Scioccanti i particolari del racconto: "ho spento il viso in una pozzanghera", "sentivo il fuoco addosso". L'ex, Ciro russo, aveva evaso i domiciliari per mettere in atto il suo piano contro la moglie, con cui era in corso la causa per l'affidamento del figlio.Continua a leggere

L'iPhone X 2019 si sbloccherà con una scansione delle vene : Non si conoscono ancora ulteriori dettagli, ma sembra proprio che Apple sia in procinto di presentare al mondo la novità, che si spera arrivi col lancio dell ' iPhone X 2019 . Contenuti sponsorizzati ...

Australia occidentale in allerta - si avvicina il ciclone Veronica con venti di 233km/h : scaricherà oltre 1.000mm di pioggia [MAPPE] : 1/7 ...

Totti vola in Cina per la Football Legends Cup : giocherà per la prima volta con Baggio : Francesco Totti lontano dal campo non ci sa stare, la vita del dirigente non è appagante quanto segnare un gol davanti al pubblico in delirio. E quindi l'ex numero 10 ieri sera assieme alla famiglia è ...