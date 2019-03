Genoa | lite nell' intervallo Prandelli | Prenderò provvedimenti

Udinese-Genoa 2-0 - passa avanti friulani verso salvezza. Lite in spogliatoio : L'Udinese aveva bisogno dei tre punti per mettere un po' di spazio tra se' e la zona retrocessione e ha portato a termine la missione salendo a 28 punti in classifica a +4 sul Bologna terzultimo. Con una partita attenta, resa facile dal gol segnato all'avvio, batte il Genoa in casa per 2-0. Un Genoa senza dubbio meno motivato, coi suoi 33 punti a meta' classifica e in acque decisamente piu' tranquille. E infatti sono i padroni di casa a partire ...