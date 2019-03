Doppio Messi | derby al Barça

raisport.rai

(Di sabato 30 marzo 2019) I l Barcellona vince per 2-0 ilcatalano contro l'Espanyol nella 29esima giornata e fa un ulteriore passo avanti verso la vittoria della Liga . P artita risolta nella ripresa grazie ad un ...

Falso_Nueve_IT : Doppio cambio nel Barcellona: Malcom per Arthur (oggi purtroppo male) e Sergi Roberto per Semedo. Valverde passa da… - RakelReds : Circa 150 milioni di persone nel mondo non corrispondono alla definizione standard di maschio o femmina ?? Come la m… - SoloNapoli5 : #CR7 #Messi #Neymar e pochi altri,basta una rabona del cazzo,un doppio passo. Un ragazzino di 20 anni,probabile pro… -