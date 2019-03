Brexit.Usa:"Pronti a intesa con Londra"

Il Regno Unito non si dia pena per l'ipotesi di unasenza accordo, perché gli Stati Uniti sonoe "impazienti" per stipulare un accordo commerciale con, una volta questa sia fuori dall'Unione europea, anche nello scenario di un "no deal". Così John Bolton, consigliere di Donald Trump per la sicurezza nazionale, citato dall'emittente britannica Sky News. Bolton ha sottolineato che "questa non è l'Amministrazione Obama, con cui la Gran Bretagna era in fondo alla fila: con noi la Gran Bretagna è in cima".(Di sabato 30 marzo 2019)