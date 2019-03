Asti | incendio divampa in una palazzina | evacuato l’edificio

F1 – Paura nel filming day McLaren : scoppia un incendio nel garage - 3 meccanici rimAsti feriti : Grande Paura durante il filming day McLaren: un incendio, scoppiato per cause non ancora specificate, è divampato nel garage della scuderia ferendo 3 meccanici Momenti di grande Paura in casa McLaren per un filming day letteralmente… di fuoco! Nel garage del team di Woking è scoppiato un clamoroso incendio, del quale ancora non sono note le cause, che ha ferito 3 meccanici del team. Fortunatamente nessuno di essi ha riportato gravi ...