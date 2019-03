A Robeet la quarta tappa

Settimana Coppi e Bartali 2019 - risultato quarta tappa : successo per Ludovic Robeet - Jacopo Mosca chiude al terzo posto. La fuga sorprende il gruppo : Si è conclusa inaspettatamente con una volata tra tre corridori la quarta frazione della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2019, corsa a tappe organizzata dal GS Emilia e inserita nel calendario ciclistico internazionale come evento di categoria 2.1. Ludovic Robeet si è aggiudicato la vittoria sul traguardo di Crevalcore, al termine dei 171.4 km in programma, regolando i compagni di fuga Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) e Jacopo Mosca ...