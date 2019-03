Un forum che fa venire i brividi

Il forum di Verona e il manifesto con la 'famiglia marcia'. Anche un fake infiamma la polemica sul congresso voluto dalla Lega : Il vero manifesto per le strade di Verona La foto viene diffusa dal gruppo Facebook 'Veronesi aperti al mondo', che riunisce l'antagonismo veronese sotto la sigla 'Assemblea 17 dicembre', con tanto ...

Paola Perego e il ricordo del giudice Santi Licheri : ecco cosa accadeva a forum : Paola Perego ha pubblicato un post nostalgico su Instagram. La conduttrice ha raccontato alcuni aneddoti del periodo in cui era alla guida di Forum. In particolare, Paola ha ricordato il suo rapporto speciale con il giudice Santi Licheri: “Ogni giorno mi facevo raccontare la sua alimentazione, in quanto all’età di 90 anni si manteneva in splendida forma”. La Perego ha ricordato anche un’altra storica protagonista del programma, Tina Lagostena ...

In agenda questa settimana anche : startup - ModelTag su TikTok - F5 forum : ... appuntamento dedicato a consumo critico e stili di vita sostenibili: tre giorni di eventi, laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, spettacoli. Nato nel 2004 da un progetto della casa ...

forum - le ultime tragiche parole di Franco prima di morire : l'addio straziante : GianFranco Maffuccio, storico personaggio del pubblico di Forum che è mancato oggi, ha scritto sui social il suo messaggio di commiato: “Buonasera amici", si legge sul suo profilo Facebook, "quando leggerete questo mio ultimo post è per darvi l'ultimo saluto, con lo stesso affetto che mi avete dato

Barbara Palombelli e forum in lutto : “Non ti dimenticheremo” : Morto Franco Maffuccio: il ricordo di Barbara Palombelli a Forum Gravissimo lutto per Barbara Palombelli e Forum: questa mattina è morto Gianfranco Maffuccio, volto storico del pubblico presente in studio della trasmissione giuridica di Canale 5. Come ogni mattina, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno passato la linea alla Palombelli, la quale ha aperto la puntata di Forum con questa drammatica notizia. La conduttrice ha fatto una ...

Guè Pequeno : anche Mahmood e la Dark Polo Gang tra gli ospiti del concerto al forum di Milano : Il 16 marzo The post Guè Pequeno: anche Mahmood e la Dark Polo Gang tra gli ospiti del concerto al Forum di Milano appeared first on News Mtv Italia.

forum - l’ex giudice Foti : “Mi hanno mandato via in 5 minuti ma non sono neanche indagato” : l’ex giudice di Forum è stato sospeso del programma Mediaset dopo un’intercettazione della Guardia di Finanza, in cui parla con Mariolino Leonardi, avvocato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Catania su bancarotte, riciclaggio e autoriciclaggio: "La mia immagine ora è compromessa, ma sono totalmente estraneo ai fatti".Continua a leggere