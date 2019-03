Smart diventa cinese a metà | accordo tra Daimler e Geely

Smart Fortwo diventa elettrica e metà cinese - in arrivo nel 2022 : Dopo aver cercato a lungo un accordo con Fca, i cinesi di Geely sono entrati nell'azionariato del gruppo Daimler, che comprende i marchi Mercedes e Smart , nel corso del 2017. I primi effetti di quell'accordo finanziario si avranno nel 2022 , con una precisa scelta industriale operata su uno dei modelli di accesso alla gamma del gruppo tedesco. La futura generazione di Smart Fortwo non sarà più prodotta ad Hambach, nella Francia orientale, e in ...

La Smart diventa cinese – Ecco tutte le novità dell’accordo con il Gruppo Geely : La joint venture tra Daimler e Geely, con sede in Cina, gestirà a livello globale il marchio Smart come costruttore full electric, entro il 2022 tre nuovi modelli a zero emissioni Il Gruppo cinese Geely e il tedesco Daimler AG, hanno annunciato oggi la costituzione di una joint venture globale, con quote 50-50, che gestirà la proprietà e l’operatività di Smart, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il marchio pioniere del moderno ...