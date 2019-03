Roma | urla e caos nel primo consiglio post De Vito Pd | “Dimissioni” Raggi | “Spallate

Roma - interrompe la messa in diretta tv e urla 'Sono Dio' : interviene la Polizia : Un episodio davvero surreale si è verificato oggi presso la basilica Romana di Sant'Andrea delle Fratte, situata nel cuore della Capitale. Secondo quanto riportano le fonti di informazione locali, un soggetto, le cui generalità non sono state rese note, si è introdotto come un normale fedele in chiesa. Ad un tratto si è diretto proprio verso l'altare, dove il sacerdote stava celebrando la messa domenicale, che doveva essere anche registrata per ...

Porto-Roma - tifoso portoghese provoca Totti urlando : 'Forza Lazio'. VIDEO : Oltre al danno anche la beffa per Francesco Totti . La serata del Do Dragao - terminata con la cocente eliminazione della Roma ai tempi supplementari per mano del Porto agli ottavi di finale di ...