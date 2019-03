Piqué | ' Ho più soldi io dell' Espanyol'

Barcellona - Piqué sfida i rivali : "Ho più soldi io di tutto l'Espanyol" : Piquet, infatti, è riuscito a far parlare di sé anche in settori dello sport diversi dal calcio, come ad esempio il tennis . Il difensore è diventato il papà del nuovo format della Coppa Davis ...

Piquè : «Ho più soldi del budget dell’Espanyol» : Non le ha mandate sicuramente a dire Gerard Piqué, difensore classe ’87 del Barcellona, che in un’intervista al programma tv spagnolo “La Resistencia” ha deciso di accendere il derby con l’Espanyol, previsto per sabato 30 marzo alle ore 16.15. Il centrale blaugrana ha rilasciato alcune dichiarazioni che sicuramente avranno colpito i rivali: «Nel mio conto […] L'articolo Piquè: «Ho più soldi del budget dell’Espanyol» è stato ...

Pique : 'Ho più soldi io dell'Espanyol' : Pique, infatti, è riuscito a far parlare di se' anche in settori dello sport diversi dal calcio come ad esempio il tennis. Il difensore è diventato il papà del nuovo format della Coppa Davis ...