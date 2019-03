Nuova raccolta rifiuti a Comiso - mastelli entro aprile : Parte dal 1° aprile a Comiso il nuovo sistema di raccolta rifiuti , ma per ritirare i mastelli ci sarà tempo ancora per tutto il mese di aprile

Niente raccolta perché 5 netturbini sono in arresto : Nuova crisi rifuti a Torre del Greco : Di nuovo emergenza rifiuti a Torre del Greco , Napoli,. A creare una nuova paralisi nel conferimento dei sacchetti, accumulati in buona parte della città tra ecopunti e centri di prossimità, è stato il ...

Salviamo Patrick : la raccolta fondi per donare una Nuova speranza al giovane che combatte contro un raro tumore : Patrick è una ragazzo di origine polacca, ma è stato ormai adottato da Bologna, la città in cui vive da anni. La sua fidanzata Luciana lo descrive come un "ragazzo solare, sempre di buon umore, il gentiluomo che ti apre lo sportello della macchina per farti accomodare, uno sportivo sempre carico di energie". Poco più di un anno fa le cose nella sua vita sono cambiate: dal gennaio 2018 Patrick Majda combatte contro un ...

Un “Pronto Soccorso” per le emergenze emotive : al via la Nuova raccolta fondi di Bicocca Università del Crowdfunding : Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. Una massima fatta propria anche da Alessandro Calderoni, psicologo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale con una laurea in Psicologia Clinica conseguita presso l’Università di Milano-Bicocca, che, partendo dall’assunto secondo cui il benessere della psiche è tanto importante quanto quello del corpo, ha dato vita al “Pronto Soccorso Psicologico”, un progetto innovativo che intende offrire in ...