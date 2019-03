Moto3 | Masia in testa dopo le prove libere del Gp d’Argentina

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Jaime Masià al comando - Fenati secondo davanti ad Arbolino : Jaime Masià ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’ Argentina 2019 , seconda tappa del Mondiale Moto3 . Il pilota spagnolo, in sella alla KTM del Team Bester Capital Dubai, ha timbrato un rilevante 1:51.147 e ha distaccato i più immediati inseguitori di mezzo secondo . Il 18enne iberico, alla sua terza stagione nella cilindrata più bassa (vanta come miglior risultato il quarto posto ad Assen nel 2018) e reduce dal ritiro in ...

Motomondiale - Day-3 Test Jerez 2019 : Brad Binder il più veloce in Moto2 - Jaume Masià in Moto3 : Si sono conclusi i Test pre-stagionali 2019 riservati a Moto2 e Moto3 di Jerez de la Frontera (Spagna). La tre-giorni in terra iberica ha visto un venerdì con clima ideale nel quale i piloti hanno potuto girare senza intoppi. Andiamo a conoscere i migliori tempi di entrambe le sessioni e quali protagonisti hanno svolto un lavoro migliore. Moto2 Nella classifica combinata della Moto2 comanda il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) in ...