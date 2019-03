wired

(Di venerdì 29 marzo 2019) Credit: Sky Non era una sorpresa che alla fine ne restassero solo quattro, la sorpresa, però, è stata scoprire chi fossero i quattrodell’ottava edizione di. La prima a guadagnarsi un posto in finale è stata Gloria. La friulana, infatti, ha vinto in maniera inaspettata la prova in esterna nella cucina del ristorante DiverXO di Madrid. Solo i migliori nell’invention test, Gloria, Gilberto e Valeria, hanno avuto la possibilità di conoscere lo chef David Muñoz e di realizzare i suoi piatti.Se Gilberto ha dimostrato sin da subito una mancanza di tecnica nella preparazione del dolce, il giudizio di Muñoz al termine della prova sembrava chiaro: Gloria aveva realizzato un piatto molto simile all’originale, mentre Valeria era riuscita a riprodurre esattamente la ricetta dello chef spagnolo. Un commento del genere non poteva che far presagire una vittoria di Valeria, ma, ...

MasterChef_it : #Gloria, #Gilberto, #Alessandro e #Valeria sono i Finalisti dell'ottava stagione di #MasterChefIt! ???????? La SERATA F… - MasterChef_it : Il quartetto di finalisti è completo! ???????????????????? Anche #Valeria si batterà per il titolo di nuovo #MasterChefIt n… - NewsTecnologia : MasterChef, i finalisti che non ti aspetti -