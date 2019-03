Legittima difesa | Rinaldi | Se uno mi entra in casa io gli spacco la testa…

Ok Legittima difesa - Salvini esulta ma restano dubbi Anm : "Il sacrosanto diritto alla legittima difesa e' legge. E' un giorno bellissimo per gli italiani". E' raggiante Matteo Salvini appena la Lega incassa l'ok definitivo al secondo provvedimento-manifesto ...

Armi e Legittima difesa - quanto sono davvero legati questi due temi? : sono due concezioni opposte quelle che si scontrano nel dibattito sul possesso di Armi in Italia. Da una parte c’è chi dice che il tema è del tutto staccato da quello della legittima difesa. Dall’altra c’è chi ricorda che la norma prevede esplicitamente «l’uso di un’arma legittimamente detenuta» e quindi considera una falsità l’affermazione che la nuova norma «non riguarda l’uso delle Armi». La legittima difesa, che pure già esisteva nella ...

Ucciso durante un Tso - il poliziotto deve essere processato per eccesso di Legittima difesa : Il gip ha chiesto l'imputazione coatta nonostante la procura proponesse l'archiviazione. Jefferson Tomalà ferì a coltellate un agente e il collega gli sparò 6 colpi

Legittima difesa : approvata la nuova legge : Pensando a casi di cronaca che possono avere a che fare, in senso lato, con l'argomento, e che hanno avuto come protagonisti esponenti del mondo del calcio, citiamo il dramma di Luciano Re Cecconi e ...

Legittima difesa - Boldrini : "È un obbrobrio giuridico" : Laura Boldrini, ex Presidente della Camera e ora deputata di Liberi e Uguali, stamattina è stata ospite di Studio24 su Rainews24 dove ha parlato non solo del Congresso mondiale sulla famiglia in corso a Verona, ma anche di quanto accaduto ieri in Aula, con la bocciatura del suo emendamento sul revenge p0rn in relazione al Codice Rosso e con l'approvazione della riforma della Legittima difesa. Proprio su questo tema Boldrini ha ...

Armi - Bonafede : “Non voteremo mai la proposta Lega”. E si difende : “Non c’e` alcun legame con Legittima difesa” : ”Concordo con Luigi Di Maio, nessun esponente del Movimento 5 Stelle voterà mai una proposta come quelle della Lega per semplificare l’acquisto di Armi“. A rivendicarlo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine di un convegno alla Corte d’Appello di Roma, dopo le nuove frizioni tra i due alleati di governo. “Una diretta conseguenza dopo l’approvazione della legittima difesa? No, non ha ...

Legittima difesa - si cambia : presunzione legale e gratuito patrocinio per tutti : La riforma della Legittima difesa ora è legge: è arrivato infatti l'ok da parte del Senato con l'approvazione del testo definitivo del disegno di legge, con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 66 astenuti. Nello specifico Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato il testo della riforma, mentre Partito Democratico e Liberi e Uguali hanno respinto la proposta. Si segnala tuttavia l'assenza dei ministri pentastellati ...

La Legittima difesa - Salvini : 'Non sarà Far West' : Non è stata sufficiente la legge del 13 febbraio 2006 (n.59), voluta dall’allora Lega Nord, per mettere un punto sulla spinosa questione della legittima difesa. Oggi, 28 marzo, l’articolo 52 del nostro codice penale subisce nuove modifiche che secondo gli operatori del diritto sono “inutili e pericolose”. Cosa prevede la nuova legge? Da ieri l’articolo cardine di questa “causa di giustificazione” presenta un nuovo comma che sancisce: “… agisce ...

L'ipocrita ravvedimento di Di Maio sulla Legittima difesa : È infatti la deputata leghista Vanessa Cattoi - trentina, laurea in economia e commercio, dipendente pubblico, componente della V Commissione e della Giunta per il regolamento - ad aver presentato ...

Legittima difesa - Di Maio : "M5s non voterà legge per le armi facili" : Dopo l'approvazione della riforma della Legittima difesa , il vicepremier Di Maio da Washington ha commentato: "Siamo stati leali al contratto ". E poi: "L'approvazione è la naturale continuazione del ...

Legittima difesa - Di Maio : 'M5S non voterà mai una proposta per le armi facili' : "C'è una proposta di legge firmata da 70 deputati in Parlamento che punta a facilitare l'acquisto di armi per la difesa personale. Nessun eletto del MoVimento la voterà. Nessuno! Anche perché più ...

La Legittima difesa di Pinuccio Sciola : l’uomo che proteggeva la sua gente con la bellezza : Giuseppe Sciola, detto Pinuccio, è l'uomo che ha trovato il modo di far cantare le pietre con una carezza, tenne la sua casa aperta per 40 anni, durante i quali chiunque poté entrare e pochi se ne approfittarono, se non per rubare bellezza. Storia di un uomo che cambiò il suo paese, San Sperate in Sardegna.Continua a leggere

Difesa sempre Legittima . Ma in Italia uccide più la caccia della rapina : Quando i fatti si eclissano, la politica replica le parole delle piazze di figuranti convocati per fare il tifo per gli ospiti dei talk show. E il cittadino imputato per aver ucciso l'intruso assurge ...

Legittima difesa e armi facili : per la Lega la sicurezza è un affare privato : (Foto: Stefano Cavicchi/Lapresse) Spiace per chi creda davvero che la legge sulla Legittima difesa sia stata approvata per garantirci più sicurezza. Se per l’inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio si può forse essere d’accordo – a patto che le si faccia scontare in carceri adeguate come quello di Bollate, dove ieri ha cenato il viceministro Matteo Salvini – su tutto il resto si tratta di una resa dello Stato alla difesa ...