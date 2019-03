Inapp | per un' impresa su 3 personale deve aggiornare competenze

cataniaoggi

(Di venerdì 29 marzo 2019) ... con un dato medio nazionale per l'intera economia in crescita del 2,4%, rispetto al 2014, precedente edizione dell'indagine,. I fabbisogni più elevati di formazione e aggiornamento si registrano nei ...

jobsocialeu : Pubblicato il:29/03/2019 12:26 Personale più aggiornato e più in linea con i cambiamenti tecnologici di processo e… - inapp_org : Appena concluso workshop #imprese #professioni #competenze: tanti spunti di riflessione per comprensione del fenome… - SergioScicchi : RT @inapp_org: Workshop @inapp_org @MonducciRoberto @istat_it #innovazione elemento di shock per #impresa: richiede #competenze, può creare… -